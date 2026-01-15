"Guerra e Paz" bate recorde de audiências

Programa de Germano Almeida atingiu pico de 166.673 e liderou por mais de uma hora.

O "Guerra e Paz", único programa diário de análise internacional da TV portuguesa em horário nobre, teve ontem, quarta-feira, 14 de janeiro, o seu melhor desempenho de sempre, ao obter a excelente audiência média de 117.198 espectadores (3.6% de share), quase o dobro da concorrência.



Melhor "Guerra e Paz" de sempre bate recorde de audiências

O programa de Germano Almeida bateu ontem todos os recordes que havia atingido até agora, ao ficar muito acima dos 63.301 da CNN Portugal (2.0%) e dos 60.755 da SIC Notícias (1.9%).

O pico do melhor "Guerra e Paz" de sempre aconteceu às 23h49, ao atingir o impressionante número de 166.673, com 6.2% de share (melhor minuto de sempre e melhor audiência de sempre do programa, respetivamente). Nesse momento, o programa de Germano Almeida ficou com quase o triplo da SIC Notícias (66.134) com mais do quintúplo da CNN Portugal (31.007).

Em noite com o Major General Isidro Morais Pereira como convidado e com Marisa Caetano Antunes como pivô, o programa de Germano Almeida chegou, assim, a mais um patamar inédito, somando mais de uma hora na liderança (95% do tempo do programa de ontem foi no primeiro lugar do segmento cabo informação) e três quartos do tempo acima da fasquia dos 120 mil.