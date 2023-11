Katherine Maher: Quem é a nova CEO da Web Summit?

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Web Summit arrancou esta segunda-feira, em Lisboa, e já com a nova CEO em funções. Katherine Maher sucedeu a Paddy Cosgrave após a sua demissão, a 21 de outubro.



REUTERS/Pedro Nunes

Numa carta que escreveu quando foi nomeada, Katherine Maher disse ter assumido o cargo com "grande entusiasmo", por acreditar "na missão da Web Summit de ligar pessoas e ideias que mudam o mundo".

Nesse momento, não deixou de referir a saída do CEO e cofundador da cimeira tecnológica: "Nas últimas semanas, a Web Summit tem estado no centro da conversa, em vez de ser o anfitrião. O seu objetivo foi ofuscado pelos comentários pessoais do fundador e antigo diretor executivo do evento, Paddy Cosgrave". Em causa estavam comentários sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

Pela primeira vez desde a sua fundação, a Web Summit arranca sob uma nova liderança. De onde vem e o que se pode esperar de Katherine Maher?

Uma coisa parece certa, está satisfeita com país que acolhe o evento, tendo mostrado, em declarações ao Dinheiro Vivo, gratidão "pelo forte apoio que Portugal tem dado à Web Summit ao longo dos anos, e nestas últimas semanas, e sentimos que este compromisso tem sido profundamente benéfico para ambas as partes". "A Web Summit continuará a realizar um evento fantástico em parceria com Portugal", garantiu.

Assegurou ainda estar preparada para o evento que se iniciou esta segunda-feira. "Há uma excelente equipa, que organiza eventos incríveis, as pessoas adoram a experiência e tiram muito proveito dela."

Concluiu assim que a solidez do evento cria "o espaço e a estabilidade para construir e reconstruir a confiança e planear um excelente futuro".

Quem é Katherine Maher?

Katherine Maher, de 40 anos, é especialista em liderar instituições globais, sendo atualmente membro do Digital Forensic Research Lab do think-tank Atlantic Council. Liderou ainda a Wikimedia Foundation, empresa que gere e detém a Wikipédia.

Enquanto esteve à frente da Wikimedia Foundation a plataforma tornou-se um sucesso mundial, sendo o quinto site mais visitado do mundo. Conduziu também a plataforma através da crise de desinformação no final da década de 2010, levando-a a ser uma marca de confiança.

Antes de se juntar à Wikimedia Foundation, Katherine Maher foi diretora de defesa, estratégia e comunicação da organização internacional de direitos digitais, Acess Now, centrando-se em questões globais relacionadas com a liberdade de expressão, o acesso à informação e privacidade.

Foi também especialista em inovação nas tecnologias de informação e comunicação no Banco Mundial e responsável pelo programa TIC no National Democratic Institute. Esteve também responsável pela inovação e comunicação na UNICEF, onde foi membro fundadora da equipa de inovação.

Atualmente, além CEO da Web Summit, Maher é membro sénior da Atlantic Council e é conselheira e diretora de várias instituições. É membro do conselho de política de Negócios Estrangeiros do governo dos Estados Unidos, onde aconselha o secretário de Estado sobre a intersecção entre a tecnologia, democracia e direitos humanos, entre outras participações em instituições.

Abertura do evento

Katherine Maher estudou árabe na Universidade Americana do Cairo e obteve a sua licenciatura em Estudos Islâmicos e de Médio Oriente na Universidade de Nova Iorque, em 2005. A invasão do Iraque, que ocorreu enquanto estava a estudar no Egito, levou-a a mudar de carreira, tendo entrado para o mundo das tecnológicas.

Katherine Maher abriu a edição deste ano da Web Summit com um discurso sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas. A "tecnologia pode ser o nosso maior potencial, mas ao mesmo tempo, pode ser o que mais nos divide", afirmou.

A nova CEO não deixou de mencionar Paddy Cosgrave, referindo que tudo o que falamos e fazemos importa. Apesar disso, defendeu a liberdade de expressão. "Como nova diretora executiva, há duas coisas que quero deixar claras. A primeira é reafirmar o direito às ideias. A Web Summit é um lugar onde se deve vir para ser desafiado e preparar-se para o desafio", argumentou.

Defende que a "missão da Web Summit é ser o espaço para estas conversas, não o objeto das mesmas. Ao longo da última década, à medida que a Web Summit cresceu, juntámos dezenas de milhares de pessoas que utilizaram esta semana em Lisboa como um trampolim para fazer coisas notáveis".

Por fim, abordou os temas da edição deste ano, destacando a Inteligência Artificial que terá um grande impacto na sociedade. A Web Summit arrancou esta segunda-feira e decorre até quinta-feira, em Lisboa. São esperadas 70 mil participantes e 2.600 startups de 85 países.