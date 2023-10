TAP com lucros de 203 milhões até setembro

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A TAP registou lucros de 203,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, tendo lucrado um total de 180,5 milhões de euros no terceiro trimestre do ano, anunciou a empresa em comunicado.





Até final de setembro as receitas da TAP atingiram 3,2 mil milhões de euros, um aumento de quase 30% em termos homólogos. Nos primeiros nove meses do ano passado a TAP tinha conseguido 2,5 mil milhões de euros em receita.



No terceiro trimestre de 2023, o número de passageiros transportados aumentou em 5,2% face ao ano anterior, tendo sido operados mais 5,7% de voos. A TAP transportou, nos nove primeiros meses do ano, mais de 12 milhões de passageiros, sendo 4,5 milhões sido transportados no terceiro trimestre (mais 5,2%).





Tópicos TAP dinheiro economia

Além de passar de prejuízo a lucro, a empresa frisa que o resultado acumulado dos nove meses "é o mais elevado de sempre desde que são divulgados resultados trimestrais". Há um ano a companhia aérea do Estado tinha tido prejuízos de 90,8 milhões.