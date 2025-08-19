Google começa a emitir alertas sobre conteúdo sensível nas mensagens

A 'gigante' da tecnologia informou que a nova função impedirá imagens com nudez ao enviar ou receber mensagens, avisando os utilizadores antes de as abrir e desfocando a fotografia de forma automática.

A Google anunciou uma nova funcionalidade para a aplicação de mensagens do sistema operativo Android, que inclui alertas de conteúdo sensível e impede enviar ou receber imagens com nudez.



Google lança alertas sobre conteúdo sensível e nudez em mensagens Android AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File

A 'gigante' da tecnologia informou que a nova função impedirá imagens com nudez ao enviar ou receber mensagens, avisando os utilizadores antes de as abrir e desfocando a fotografia de forma automática.

A empresa refere que a análise é realizada inteiramente através do 'smartphone', pelo que não é necessário acesso do Google, sendo que o serviço também não envia dados, conteúdos ou resultados identificáveis para os servidores da tecnológica.

Além desta funcionalidade, a aplicação integrou outras funções de segurança para combater burlas, como anúncios de emprego fraudulentos ou alertas sobre 'links' potencialmente perigosos.

Apesar de alguns destes recursos terem começado a ser testados há meses, só agora é que estão a ser totalmente inseridos na versão final da aplicação, sendo que para os aceder é necessário ter a aplicação do Google mensagens como aplicação padrão no sistema operativo Android.