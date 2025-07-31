Visibilidade de notícias na pesquisa Google cai 80% no Reino Unido com resumos de IA

Para o declínio na visibilidade de notícias o relatório sugere "alguma correlação" com o lançamento dos resumos criados por IA do Google.

A visibilidade de notícias no motor de pesquisa Google de alguns media britânicos caiu 80% em junho face a 2019, devido à implementação dos resumos de Inteligência Artificial (IA) no mecanismo de procura, revelou uma análise da Enders Analysis.



A análise que incluiu títulos britânicos como o Financial Times, The Telegraph, Daily Mail, The Mirror e The Guardian, concluiu, por exemplo, que a visibilidade do The Mirror nos resultados de pesquisa caiu 80%, enquanto o Daily Mail tem agora menos de metade da visibilidade.

Em comparação com janeiro de 2022, o The Mirror está com 20% do nível de visibilidade de então, enquanto o Daily Mail está com 47%.

O mais resiliente em termos de visibilidade continua a ser o The Telegraph (com 95% dos níveis de janeiro de 2022), seguido pelo The Guardian (72%) e pelo Financial Times (71%).

Contudo, para o declínio na visibilidade de notícias o relatório sugere "alguma correlação" com o lançamento dos resumos criados por IA do Google, fazendo com que as notícias convencionais se tornem "menos visíveis" nos resultados de pesquisa do motor de busca, uma tendência que tem vindo a acelerar "acentuadamente" deste o final de abril deste ano.

Além disso, o relatório procurou analisar os resultados de pesquisa do Google, observando os 100 principais resultados para cada uma das 100.000 palavras-chaves.

"A probabilidade de as palavras-chave de um jornal acionarem uma nota gerada por IA aumentou três vezes e meia desde março", sendo que o Financial Times e o The Telegraph tiveram a menor proporção de palavras-chave que geraram notas de IA (18% e 16%, em junho, respetivamente), enquanto o The Mirror alcançou 34%.

A mudança no paradigma de pesquisa tem impacto comercial "provavelmente modesto (...), o que ocorre porque o impacto geral é moldado por três fatores compostos: a parcela do tráfego que vem da pesquisa orgânica, a proporção de palavras-chave que agora acionam um resumo geral de IA; e o efeito dessa visão geral da IA na taxa de cliques", lê-se no documento.

A 'gigante' da tecnologia começou a lançar os seus resumos de pesquisa com IA no topo dos resultados no Reino Unido em agosto do ano passado, tendo agora lançado uma nova funcionalidade de pesquisa, o AI Mode, uma guia separada que fornece ainda mais informação numa resposta.

A Enders Analysis dedica-se a fazer pesquisa independente sobre media, entretenimento e telecomunicações na Europa, com especial foco em novas tecnologias e media.