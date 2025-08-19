Sábado – Pense por si

Swatch pede desculpas por anúncio que mostra gesto considerado racista

Lusa 12:24
O anúncio que fazia parte da coleção Swatch Essentials mostrava um modelo asiático com um gesto de "olho puxado".

A fabricante de relógios suíça Swatch pediu desculpas na segunda-feira por uma campanha publicitária que mostra um gesto considerado racista, alvo de críticas de consumidores chineses, tendo "removido imediatamente todos os materiais relacionados em todo o mundo".

O anúncio que fazia parte da coleção Swatch Essentials mostrava um modelo asiático com um gesto de "olho puxado" --- um gesto considerado depreciativo e racista, noticiou a emissora pública suíça SRF.

A imagem gerou críticas nas redes sociais na China, com a participação de grandes influenciadores, que consideraram que as poses imitavam provocações racistas sobre olhos asiáticos e pediram boicote nas redes sociais.

"Pedimos sinceras desculpas por qualquer desconforto ou mal-entendido que isso possa ter causado", escreveu a Swatch na rede social Instagram. A relojoaria suíça afirmou que "trataria este assunto com a máxima importância".

A SRF noticiou que o pedido de desculpas também foi publicado na rede social chinesa Weibo, em chinês e inglês.

A China é um grande mercado para marcas de luxo e relojoeiros. Recorde-se que os fundadores da Dolce & Gabbana pediram desculpas, em vídeo, em 2018, após os chineses boicotarem os seus produtos na sequência de vídeos que foram considerados culturalmente insensíveis na promoção de um desfile em Xangai.

Os exportadores de relógios suíços estão a enfrentar novas tarifas nos EUA e uma desaceleração prolongada, com quedas significativas nos mercados norte-americano, japonês e em Hong Kong, de acordo com dados de associações do setor.

