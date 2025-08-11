Google deteta aumento de ciberataques para roubo de credencias do Gmail

As palavras-passe curtas, simples e reutilizadas continuam a demonstrar ser bastante frágeis a nível de segurança.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

A Google alertou para o aumento da ocorrência de ciberataques que pretendem usurpar as credenciais de acesso ao Gmail, recomendando a utilização de uma dupla autenticação, informou a empresa no seu 'site'.



Silas Stein/picture-alliance/dpa/AP Images

"Os invasores estão a intensificar os seus métodos de 'phishing' e roubo de credenciais, que geram 37% das invasões bem-sucedidas", refere a 'gigante' da tecnologia, acrescentando haver "um aumento exponencial no roubo de 'cookies' e 'tokens' de autenticação como método preferido para invasores, com um aumento de 84% em 2024" face ao ano anterior.

"Esta tendência só se intensificou em 2025", lê-se na informação divulgada.

Neste sentido, a empresa recomenda o uso do botão "iniciar sessão com a Google" sempre que possível e evitar janelas 'pop-up' ou ligações externas, uma prática comum em tentativas de roubo de dados.

As palavras-passe curtas, simples e reutilizadas continuam a demonstrar ser bastante frágeis a nível de segurança, recomendando a utilização da autenticação de dois fatores, de forma a reforçar a segurança digital.