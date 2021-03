Goldman Sachs responde às 95 horas semanais: 'Vamos reforçar a regra dos sábados livres'

Relatório sobre condições de analistas juniores revela que no banco de investimento se chega a trabalhar 95 horas semanais. E funcionários mais jovens sentem que as suas relações familiares e de amizade foram prejudicadas pelo trabalho.

O CEO do Goldman Sachs respondeu ao relatório em que é denunciado que os analistas juniores trabalham 95 horas semanais e pedem para trabalhar apenas 82. David Solomon garantiu, citado pela CNN, que o banco vai reforçar a sua regra "de sábados livres".







Reuters

"É algo que a nossa equipa de liderança e eu levamos muito a sério", referiu David Solomon, numa mensagem de voz enviada aos funcionários no domingo.A liderança do banco garante assim que pretende que os seus membros mais jovens estejam fora do banco das 21h de sexta-feira até às 9h de domingo.Num inquérito interno , um grupo de 13 trabalhadores no primeiro ano de empresa descreveram uma realidade laboral muito pouco lisonjeira para o Goldman Sachs. Ainda que Wall Street e a banca de investimento sejam conhecidas por longas horas de trabalho, o que aqui foi descrito ultrapassa essa pressão."O meu corpo dói-me a toda a hora e mentalmente estou num local muito negro", escreveu um dos analistas.Outro escreveu: "Não vim para este trabalho à espera de um horário das 9h às 17h, mas também não esperava um das 9h às 5h da manhã."