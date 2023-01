'Horrível' e 'brutal': Goldman dá meia hora a trabalhadores despedidos para saírem

Além disso, houve quem não tenha recebido o bónus pelo trabalho levado a cabo no ano passado. O banco pretende despedir até 3.200 pessoas.

Sem pagar qualquer bónus pelo trabalho passado e com 30 minutos para arrumar as coisas e sair. Foi assim que o Goldman Sachs executou a sua mais recente onda de despedimentos, segundo avança o Financial Times (FT).







REUTERS/Brendan McDermid

Os pagamentos feitos aos trabalhadores que estão de saída foram bastante diferentes entre si, tendo havido quem não tenha recebido o bónus pelo trabalho levado a cabo no ano passado.Leia toda a notícia no Jornal de Negócios