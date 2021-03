Fraude na bazuca? 'Basta haver a possibilidade de dinheiro fácil'

Entre o dinheiro do fundo de recuperação pós-pandemia e o do quadro regular de fundos europeus, Portugal terá quase 58 mil milhões de euros em verbas comunitárias para executar ao longo da próxima década, um valor sem precedentes desde a adesão à União. Este enorme bolo é uma boa notícia, mas traz um risco associado: fraude. A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados não tem grandes dúvidas: "Qualquer situação que venha de fundos comunitários e de utilização de dinheiros de outros é sempre suscetível de trazer fraude atrás".



No meio dos milhões europeus que vão circular nas empresas estará a figura do contabilista. Paula Franco defende que os contabilistas - os internos e os contratados fora pelas empresas - devem assumir um papel maior no controlo das verbas e não só na fase dos pagamentos. Este papel, diz, terá de vir com mais dinheiro para acompanhar o trabalho acrescido - dinheiro que os projectos financiados por fundos europeus prevêem.



Paula Franco fala também sobre os apoios durante a pandemia - nos quais os contabilistas tiveram um papel fulcral de asistência às empresas mais pequenas -, apontando para o risco que o erário público enfrenta nas garantias prestadas à banca. A bastonária afirma que sobretudo no início dos apoios, os bancos substituíram créditos antigos por créditos garantidos pelo Estado.