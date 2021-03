Funcionários jovens do Goldman Sachs pedem para 'só' trabalhar 80 horas semanais

Em fevereiro, um documento de onze páginas realizado por jovens banqueiros no seu primeiro ano de contrato foi apresentado à direção do banco de investimento Goldman Sachs. O relatório abordava as suas condições de trabalho: em média, cumprem 95 horas semanais de trabalho, dormem cinco horas por dia e vão dormir às três da manhã. Terminava com alguns pedidos, entre eles, o de o limite semanal de horas de trabalho passar a ser de 80 horas (16 por dia).







REUTERS/Brendan McDermid

Segundo a BBC, o documento foi divulgado no twitter e terá sido feito por funcionários sediados nos EUA. Na análise, participaram 13 analistas no seu primeiro ano de contrato. Nos seus depoimentos, contam que não conseguem dormir e queixam-se dos elevados níveis de ansiedade."Às vezes eu não comia, não tomava banho nem fazia mais nada a não ser trabalhar de manhã até depois da meia-noite", lê-se no documento. "Eu não vim para este emprego à espera de um horário das nove às cinco, mas também não esperava trabalhar sempre das nove da manhã às cinco da manhã."77% dos inquiridos relata que foi vítima de abusos no local de trabalho. 100% acredita que as horas de trabalho afetaram o relacionamento com família e amigos.Antes de irem trabalhar para a Goldman Sachs, os analistas avaliavam a sua saúde mental com um nota de 8.8 em dez, e a saúde física em nove. Após começar o emprego, a saúde mental voltou a ser avaliada mas em baixa, para 2.8 em dez, o que também aconteceu com a saúde física (2.3 em 10).Três quartos dos inquiridos pensam em pedir ajuda para lidar com o stresse.Além de pedirem para trabalhar "só" 80 horas semanais, o documento inclui ainda o pedido de que os banqueiros mais jovens possam não trabalhar depois das 21 horas de sexta-feira ou durante todo o dia de sábado sem uma excepção pré-aprovada, "visto que é o único tempo pessoal salvaguardado que temos". Insistem ainda por mais tempo para preparar as reuniões, para que não tenham que perder tantas horas de sono a fazê-lo em pouco tempo.Em comunicado, a Goldman Sachs indicou que pretende reduzir a pressão nos seus jovens. "Reconhecemos que os nossos funcionários estão muito ocupados, porque o negócio é sólido e os volumes estão em níveis históricos. Depois de um ano de pandemia, é compreensível que haja muito stress, por isso estamos a ouvir as preocupações e a tomar medidas para as resolver."Aos seus estagiários, o Goldman Sachs já impôs um limite de 17 horas de trabalho diárias, de forma a não trabalharem depois da meia-noite nem chegarem ao escritório antes das sete da manhã.