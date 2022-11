O declínio e queda de um império de criptomoedas

Sam Bankman-Fried era um multimilionário na segunda-feira, 7 de novembro. Na sexta, dia 11, a sua empresa, a FTX, valia um dólar. Como foi a semana do jogador (ex-)multimilionário de League of Legends?

Talvez tenha visto a sua fotografia na capa da Forbes, em outubro de 2021. "Só Zuckerberg foi tão rico tão novo", lia-se no texto que acompanhava o perfil do jovem Sam Bankman-Fried, 29 anos e valorizado em 23 mil milhões de euros. Treze meses volvidos, a Forbes já não considera o jovem sequer multimilionário. Esta é a história de como em cinco dias ruiu o (curto) império do fundador da FTX.