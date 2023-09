Descontos de 30% nos juros da casa

Durante dois anos, as famílias poderão contar com uma taxa fixa temporária.

O Governo vai dar um desconto de 30% durante dois anos na taxa de juro que serve de indexante ao crédito à habitação. O mecanismo, que será apresentado esta quinta-feira depois de aprovado em Conselho de Ministros, não mexe nem no spread negociado com os bancos nem com a duração dos empréstimos, instituindo uma taxa fixa temporária que dará estabilidade às famílias durante 24 meses. Estão de fora desta nova ajuda todos aqueles a quem falte menos de cinco anos para o fim do empréstimo.





