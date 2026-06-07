Fortuna de Musk pode ultrapassar um bilião. E rivalizar com economias inteiras

Elon Musk pode estar prestes a tornar-se o primeiro “trillionaire” da história, um marco nunca antes atingido por uma pessoa.

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As contas, apresentadas numa peça da CNN, são verdadeiramente impressionantes. Mas em bom português, a história é ligeiramente diferente: esse “trillion” americano corresponde a um bilião, ou seja, um milhão de milhões. São valores difíceis de processar para o cérebro comum, mas, traduzindo para o nosso sistema, Musk pode tornar-se o primeiro bilionário do mundo no sentido literal, ao atingir um bilião de dólares de fortuna pessoal.



Elon Musk prestes a atingir fortuna superior a um bilião Mark Schiefelbein/AP

Esta possibilidade depende de como decorrerá a entrada da SpaceX em bolsa. Atualmente, Musk detém cerca de 273 mil milhões de dólares em ações e opções da Tesla e, com esta operação, poderá somar mais 841 mil milhões de dólares, uma vez que controla quase metade da SpaceX. Feitas as contas, isso significa que pode atingir perto de 1,11 biliões de dólares (aproximadamente 1,02 bilião em euros) apenas com as suas duas principais empresas.

É um valor incomensurável: mesmo gastando um milhão de dólares por hora, todos os dias, levaria mais de um século a gastar um bilião de dólares.

Comparações de escala

Para efeito de comparação, o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal ronda os 290 mil milhões de euros, o que significa que a fortuna estimada de Elon Musk poderia ser três vezes superior à dimensão da economia portuguesa num ano. E, em linha com a atualidade nacional, se considerarmos o custo total das 13 prestações sociais não contributivas que integram a proposta da Prestação Social Única (PSU), cerca de 8 mil milhões de euros por ano, então essa fortuna seria suficiente, em teoria, para financiar esse tipo de apoios durante mais de duas décadas.

O artigo da CNN inclui outro tipo de comparações de grandeza, mas do universo norte-americano. Por exemplo, a economia de Manhattan, onde se encontra um dos maiores centros financeiros do mundo, registou um PIB de pouco mais de 1 bilião de dólares em 2024. Outros dados interessantes incluem o custo de todos os automóveis novos comprados nos Estados Unidos - na ordem dos 789 mil milhões de dólares - ou o valor das 50 equipas desportivas mais valiosas do mundo, que no seu conjunto, segundo a Forbes, estão avaliadas em cerca de 353 mil milhões de dólares.