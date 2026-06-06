Google vai pagar 800ME mensais à SpaceX por capacidade computacional 

O acordo entre a SpaceX e a Google é semelhante ao anunciado em maio entre a empresa aeroespacial e a empresa de desenvolvimento de inteligência artificial (IA) Anthropic.

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A empresa aeroespacial e de inteligência artificial SpaceX anunciou sexta-feira um acordo com a Google, pelo qual receberá desta 920 milhões de dólares (quase 800 milhões de euros) mensais por capacidade computacional, durante quase três anos.



O acordo entre a Google e a SpaceX tem um horizonte de três anos EPA

A SpaceX notificou a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) sobre o "acordo de serviços na 'nuvem'" com a cliente Google, ao qual fornecerá acesso a aproximadamente 110 mil componentes de computação da Nvidia, como processadores e chips de memória, de outubro de 2026 a junho de 2029.

O acordo entre a SpaceX e a Google é semelhante ao anunciado em maio entre a empresa aeroespacial e a empresa de desenvolvimento de inteligência artificial (IA) Anthropic, pelo qual a criadora da assistente virtual Claude pagará à SpaceX 1,25 mil milhões de dólares (1,084 mil milhões de euros) mensais por capacidade computacional até 2029.

O anúncio surge uma semana antes da aguardada entrada no índice Nasdaq da SpaceX, liderada por Elon Musk, que promete ser a maior estreia em bolsa da história.

A SpaceX informou esta semana o regulador do mercado de capitais norte-americano que planeia oferecer ações a 135 dólares na entrada em bolsa, avaliando a empresa em aproximadamente 1,77 biliões de dólares (1,5 biliões de euros).

Num documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a SpaceX indica que pretende vender 555,6 milhões de ações a 135 dólares, podendo arrecadar 75 mil milhões de dólares, o que seria a maior entrada em bolsa de sempre.

O recorde de cotação inicial são os 25,6 mil milhões de dólares angariados pela petrolífera saudita Aramco na Bolsa da Arábia Saudita em 2019 e 25 mil milhões de dólares angariados pela Alibaba na Bolsa de Nova Iorque em 2014.

A avaliação de 1,77 biliões de dólares para a SpaceX está em linha com as estimativas de algumas empresas de análise do mercado de capitais, o que a colocaria atualmente como a oitava maior empresa de capital aberto do mundo, à frente da Aramco (1,75 biliões de dólares) e da Tesla (1,59 biliões de dólares).

A SpaceX vai abrir o seu capital nos índices Nasdaq e Nasdaq Texas sob o símbolo "SPCX" no dia 12 de junho, de acordo com a CNBC.

Musk, CEO, diretor de tecnologia e presidente do conselho de administração da SpaceX - além de homem mais rico do mundo - deterá 82,4% do poder de voto na empresa cotada em bolsa, segundo o prospeto.