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Web Summit Rio com 27 startups portuguesas que empregam quase 270 pessoas

Lusa 09:30
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No total, estas empresas dos setores de inteligência artificial (IA), 'machine learning', tecnologia da saúde ou defesa empregam 269 pessoas e captaram investimento superior a 20 milhões de euros.

A edição da Web Summit Rio vai contar com a presença de 27 startups portuguesas, as quais empregam quase 270 pessoas e captaram um investimento acima dos 20 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a Startup Portugal.

Web Summit 2025
Web Summit 2025 Paulo Calado

A cimeira tecnológica no Brasil, um dos principais eventos de tecnologia e inovação, vai receber uma delegação portuguesa de 27 startups e um 'stand' apoiado pela Startup Portugal e pela Unicorn Factory Lisboa, entre hoje e 11 de junho.

No total, estas empresas dos setores de inteligência artificial (IA), 'machine learning', tecnologia da saúde ou defesa empregam 269 pessoas e captaram investimento superior a 20 milhões de euros.

"A Startup Portugal, a entidade responsável por impulsionar o ecossistema empreendedor nacional, e a Unicorn Factory Lisboa, a maior plataforma de programas para startups e 'hubs' de inovação em Portugal, marcam presença no evento pelo quarto ano consecutivo", lê-se no comunicado.

As startups que foram selecionadas pelas entidades viajam para o Rio de Janeiro "ao abrigo do programa Business Abroad, que apoia a presença de startups portuguesas nos principais eventos globais de tecnologia, assim como pelos programas de apoio à internacionalização da Unicorn Factory Lisboa".

No total, as empresas que integram esta delegação empregam quase 270 pessoas em Lisboa, Funchal, Aveiro ou Mirandela.

"A Web Summit Rio é uma plataforma estratégica para startups portuguesas que procuram escalar o seu negócio e acelerar a expansão internacional. O mercado brasileiro continua a ser uma prioridade natural para muitas destas empresas, não apenas pela dimensão e dinamismo do ecossistema, mas também pela proximidade cultural, que facilita a criação de oportunidades de investimento e crescimento", afirma Miguel d'Aguiar, diretor executivo da Startup Portugal, citado em comunicado.

"O Brasil é um mercado aliciante para muitas startups portuguesas, e a Web Summit Rio é o palco certo para criar novas oportunidades de crescimento, investimento e colaboração. A nossa presença amplia o nosso compromisso de apoiar startups com ambição global e de construir pontes para a inovação entre Portugal e o Brasil", acrescenta Gil Azevedo, diretor-Executivo da Unicorn Factory Lisboa.

A próxima paragem internacional para as startups é o Viva Tech, em Paris, entre 17 e 20 de junho.

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