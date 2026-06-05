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Prestação Social Única: o que é e quem pode beneficiar?

Luana Augusto
Luana Augusto 07:00

Nova prestação social é destinada a maiores de 18 anos e obriga a que os beneficiários estejam disponíveis para trabalho social.

O Governo anunciou uma nova prestação social que agrega 13 apoios e que visa combater a pobreza extrema. Isto é o que se sabe deste novo apoio.

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