O fabricante automóvel Ford está a recolher 953 mil veículos em todo o mundo para substituir dispositivos dos 'airbags' Takata que podem explodir e lançar estilhaços, segundo a agência noticiosa Associated Press.Esta operação inclui 782 mil veículos nos Estados Unidos e é tida como uma das maiores retiradas da história do país. Segundo a agência, pelo menos 23 pessoas morreram devido aos dispositivos, tendo a Ford referido desconhecer qualquer tipo de ferimentos em veículos seus.A empresa de componentes automóvel Takata, cujos 'airbags' estão em causa, usa nitrato de amoníaco para uma criar uma explosão e insuflar os 'airbags', mas com o tempo o conteúdo pode deteriorar-se e levar a uma explosão demasiado forte, que faz rebentar o mecanismo de proteção.