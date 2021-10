FC Porto quer vender posição minoritária na SAD após interesse estrangeiro

O FC Porto está a considerar a venda de uma posição minoritária na SAD do clube, depois de essa possibilidade ter sido sondada por investidores estrangeiros, de acordo com a Bloomberg que cita fontes próximas do assunto. Para já, não foram divulgados nomes dos potenciais interessados na compra. Nos últimos dias, o nome de John Textor, investidor norte-americano, foi associado aos "azuis e brancos", mas apenas estará interessado em investir no Benfica - depois de o ter feito nos ingleses do Crystal Palace.







Lusa