Reservas no restaurante? Só com cartão

Reservar uma mesa num restaurante pode já não exigir apenas telefonar, deixar o nome e, eventualmente, um número de telemóvel. Nos espaços da empresária Paula Amorim – o JNcQUOI Avenida e o Ásia, na Avenida da Liberdade, em Lisboa – a marcação pode ser feita por telefone ou por email, mas, para que seja aceite, são pedidos os dados do cartão de crédito. Se não aparecer ou cancelar a presença com menos de duas horas de antecedência, terá que pagar uma taxa de €40 por pessoa. "Começámos a fazer reservas com cartão de crédito há cerca de ano e meio porque tínhamos no-shows (faltas de comparência) de 20 ou 30 clientes, o que representava um sexto da nossa faturação por noite", revela Bárbara Barreira, costumer service do JNcQUOI. E porquê €40? "Porque é mais ou menos o preço médio da refeição."



A política de cancelamento, válida para reservas de mais de quatro pessoas, só surpreende os clientes portugueses – os estrangeiros já estão familiarizados com a prática utilizada há muito por hotéis e empresas de aluguer de automóveis. Por cá, o tema ainda é novo, mas tem sido cada vez mais discutido.



Fee que é abatido na conta

Há dias, o chef Miguel Peres, do restaurante Pigmeu, também em Lisboa, criou um grupo no WhatsApp, com outros empresários da restauração, para tentar encontrar a melhor solução para este problema. "Talvez cobrar um fee [taxa] de €20, que é abatido na conta", atirou depois de vários episódios de no-shows, um problema recorrente, sobretudo em noites concorridas, como as sextas e os sábados. "Não aparecem e nem sequer avisam. Temos um espaço limitado, com apenas 10 mesas, e se falharem três a quebra de faturação é enorme. Há dias, tive uma reserva para 15 pessoas e ninguém apareceu." Mais: "Já aconteceu ligarmos para um cliente e ouvirmos o som de fundo de outro restaurante. Numa altura em que estamos a recuperar fôlego, é muito mau haver quem tenha este tipo de atitude", conclui.