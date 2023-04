Quanto recebeu Luís Rodrigues quando saiu da TAP em 2014? A TAP não responde

O futuro presidente da TAP era administrador financeiro da companhia em 2014, quando saiu após perda de confiança da então secretária de Estado do Tesouro. Gestor já dissera à TAP que saíra pelo seu pé e que recebera "apenas o que era devido". Empresa não esclarece qual a figura jurídica usada para a saída do administrador - e quanto lhe pagou.

Luís Rodrigues, o futuro presidente da TAP, era administrador financeiro da companhia no final de 2014, quando a então secretária de Estado do Tesouro, Isabel Castelo Branco, perdeu a confiança no gestor. Da tensão entre a governante que tutelava a TAP e o administrador resultou a saída de Luís Rodrigues, em dezembro de 2014. O gestor afirmou à SÁBADO, no início do mês passado, que escolheu sair pelo seu pé e que apenas recebeu "o que era devido na altura". A SÁBADO perguntou à TAP qual a figura jurídica usada para a saída de Luís Rodrigues, que estava há cinco anos na empresa, se houve indemnização e quanto foi o pagamento ao gestor, mas a companhia não responde.