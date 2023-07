Preços enganadores no Pingo Doce dão chuva de processos

Estamos no Pingo Doce de Peso da Régua para umas compras ligeiras quando vemos os kiwis a granel marcados a 2,99 euros por quilo. Pomos quatro no carrinho. Ao passar na caixa registadora, o preço por quilo do kiwi cresce subitamente 33%, para 3,99 euros. Depois da queixa, a supervisora processa a devolução dos 40 cêntimos que pagamos a mais e, questionada pelo jornalista da SÁBADO, que estava ali como cliente, explica que por lapso o preço no sistema da loja não fora atualizado. Poderia ser só um erro raro na cadeia da Jerónimo Martins – mas não é. “Os kiwis estão assim há mais de um mês”, garante Octávio Viana. “Hoje recebemos outra queixa, numa loja em Fafe”, exemplifica.