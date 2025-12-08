Trump manifesta preocupações com compra da Warner Bros pela Netflix: "Pode ser um problema"

O senador republicano Mike Lee já avisou que este projeto "deverá alarmar as autoridades da concorrência em todo o mundo".

Donald Trump expressou dúvidas este domingo sobre a aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD) pela Netflix, salientando que a gigante do 'streaming' já detém "uma quota de mercado muito grande", acrescentando que "isso pode ser um problema".



Donald Trump, presidente dos Estados Unidos EPA

"Estarei envolvido na decisão" dos reguladores sobre esta aquisição de 83 mil milhões de dólares, disse ainda o Presidente americano, à chegada a uma cerimónia de entrega de prémios no Kennedy Center, grande sala de espetáculos de Washington.

Donald Trump indicou ainda que o codiretor executivo da Netflix, Ted Sarandos, o visitou recentemente na Casa Branca.

Se o projeto de fusão na sua forma atual fosse concretizado, a Netflix absorveria a plataforma concorrente de 'streaming' de vídeo HBO Max, bem como os estúdios Warner Bros.

A Netflix é a primeira plataforma mundial de vídeo a pedido e a HBO Max a terceira (excluindo a Amazon Prime Video), com a Disney+ a completar o pódio. A operação colocaria sob o mesmo teto mais de 300 milhões de assinantes da Netflix e 128 milhões da HBO Max.

A plataforma ficaria à frente de um catálogo gigantesco, que inclui as sagas 'Harry Potter' e 'O Senhor dos Anéis', os super-heróis da DC Studios (Batman, Superman e Mulher Maravilha) e a série 'Game of Thrones'.

A Netflix não ficaria, no entanto, com os canais de televisão da Warner Bros. Discovery (Discovery Channel e CNN, em particular), que antes da aquisição estariam alojados numa entidade distinta da Warner Bros. a ser cotada em bolsa.

A gigante dos vídeos 'online' superou a operadora de cabo Comcast e o grupo de comunicação social Paramount Skydance, também em disputa pela aquisição.

O presidente da Paramount Skydance, David Ellison, é próximo de Donald Trump.

Na passada quarta-feira, o senador republicano Mike Lee avisou que este projeto "deverá alarmar as autoridades da concorrência em todo o mundo".

Para a senadora democrata Elizabeth Warren, a operação "ameaça aumentar o preço das assinaturas e reduzir a escolha, (...) e ameaçar o emprego nos EUA".

Um conhecedor do assunto disse à estação televisiva CNBC, sob condicação de anonimato, que esta aquisição suscita "um forte ceticismo" na Administração Trump.

