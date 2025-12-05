Netflix compra Warner Bros. por 72 mil milhões de dólares

Os acionistas da Warner Bros. receberão 27,75 dólares por ação em dinheiro, assim como ações da Netflix.
A Netflix concordou em comprar a Warner Bros. Discovery num negócio histórico, unindo o maior serviço de “streaming” pago do mundo a um dos estúdios mais antigos e respeitados de Hollywood. Segundo o acordo anunciado nesta sexta-feira e citado pela Bloomberg, os acionistas da Warner Bros. receberão 27,75 dólares por ação em dinheiro, assim como ações da Netflix. O valor total do acordo fixa-se nos 72 mil milhões de dólares.
Antes do fecho da venda, a Warner Bros. concluirá a já antecipada divisão da empresa, separando os estúdios de cinema e televisão, a HBO e o "streaming".
A Netflix ultrapassou a Paramount Skydance e a Comcast na “corrida” pela gigante do entretenimento, visto que estas empresas também estavam a competir pela aquisição da Warner Bros. A Netflix está tão confiante de que o acordo será aprovado pelos reguladores norte-americanos que, caso essa aprovação não se concretize, a Netflix dará à Warner uma indemnização de 5 mil milhões de dólares, avançou esta sexta-feira a Bloomberg.
A aquisição marca uma mudança estratégica para a Netflix, que nunca celebrou um acordo desta magnitude.
No final de outubro, já tinha sido noticiado que a Netflix estaria interessada em adquirir a Warner Bros. Nessa altura, a Reuters adiantou que a Netflix contratou o Moelis & Co, banco de investimento que assessorou a Skydance Media na compra da Paramount Global em 2024, para avaliar uma possível oferta.
O negócio ainda terá de ser analisado pelos reguladores.
Depois de aprovado pelos reguladores, a Netflix passará a ter controlo de grandes personagens e histórias de sucesso em Hollywood, nomeadamente Harry Potter e a DC Comics. Contudo, a compra vai permitir acelerar os conteúdos próprios da Netflix, sendo que os estúdios da Warner Bros já produzem séries originais da plataforma.
