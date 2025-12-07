NOW líder no horário nobre e "Repórter SÁBADO" é o mais visto

Canal da Medialivre obteve uma média de 91.200 espectadores a cada minuto entre as 20h00 e as 24 horas.

Edição de 2 a 8 de dezembro

07 de dezembro de 2025 às 12:30

O canal NOW voltou a liderar o consumo em prime time entre os canais de televisão no segmento de informação e o programa “Repórter SÁBADO” foi o programa mais visto.



Entre as 20 e as 24 horas de sábado, horário nobre em que há tradicionalmente mais espectadores e maior consumo televisivo, o NOW obteve uma média de 91.200 espectadores a cada minuto, o que equivale a 2,2 % de share no prime time.

No horário nobre, a SIC Notícias ficou atrás do NOW, ao alcançar uma audiência média por minuto de 86.900 espectadores e 2,1% de share. Ainda mais atrás do NOW ficou a CNN Portugal, com 1,7% de share e 66.700 espectadores a cada minuto.

O programa de jornalismo de investigação “Repórter Sábado” foi o mais visto, com 16.4800 espectadores em média, e 4,2% de share, quase o dobro de SIC Notícias e CNN no horário.

O NOW é o projeto televisivo da Medialivre que agrega conteúdos do Record, do Negócios, da Máxima e da SÁBADO.

É emitido na posição 9 de todas as plataformas de cabo.

Os resultados citados são medidos pela GFK.

