Dolores Aveiro em destaque no novo anúncio do SNS O Serviço Nacional de Saúde divulgou um novo vídeo para promover a nova campanha de promoção da linha telefónica SNS 24. A estrela do anúncio é a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro. No anúncio, vemos uma assistente a atender uma chamada e do outro lado do telefone dizem: "Boa tarde, é o meu menino, eu estou a vê-lo agarrado à canela com dores".

Todos os recordes que Portugal e Ronaldo podem quebrar no Euro2020 Portugal garantiu este domingo o apuramento para o seu 8.º Campeonato Europeu da história ao vencer o Luxemburgo por 2-0 no último jogo da fase de apuramento para a competição. Com o triunfo, a seleção das "quinas" coloca-se à porta de bater uma mão cheia de recordes e pode ainda fazer história através do seu capitão, Cristiano Ronaldo.

Siga a Sábado nas redes sociais

A tômbola do sorteio de Dolores fica numa área da praça da alimentação do shopping Marina, no Funchal, a três minutos a pé do museu CR7 . Vai girar à hora de almoço de quinta-feira (dia 31), no restaurante típico Cascatas e Girassóis, da matriarca do clã Aveiro. E repetirá a dose no fim de todos os meses. O prémio? Uma camisola autografada pelo filho, Cristiano Ronaldo , de forma a aumentar (ainda mais) a clientela. Apreciadores de ensopado de ervilhas (o prato com mais saída), fãs do craque da Juventus , ou simpatizantes da mãe enchem as mesas àquela refeição. "Quanto mais investimento [ela] trouxer para a Madeira, melhor. Além de que cria postos de trabalho", diz ào primo Nuno Viveiros. Maya, apresentadora da CMTV, que se cruzou com ela no Madeira Fashion Weekend, em junho, não tem dúvidas de que é "a figura mais popular e amada" na ilha, a seguir ao craque: "Anda por todo o lado. É uma mulher autêntica, a quem o estatuto não trouxe arrogância."Depois da caminhada diária que a ajudou a perder 25 quilos - e não, não pôs botox no rosto, o rejuvenescimento da pele deve-se à maquilhagem profissional -, a recém-empresária, de 64 anos, vai almoçar ao seu restaurante, de cozinha exposta e menu criado pela própria. Mas o sucesso nos tachos é somente uma peça da engrenagem de fazer milhões: porque Dolores Aveiro revela-se, sobretudo entre 2018 e 2019, uma máquina de publicidade (desde a banana da Madeira, a primeira em 2016; passando pela margarina Planta, a decorrer até novembro; aos caldos Maggi; células estaminais BebéCord; Fábrica dos Óculos; até ao dueto com Tony Carreira para o Continente; e à linha de azeites e vinhos com o seu nome, da Queijaria Nacional, à venda no Corte Inglés). Por campanha recebe cerca de 100 mil euros, confirmou ajunto de várias fontes. Depois investe em património imobiliário (tem casa no Funchal, no Parque das Nações, em Vilamoura e outros imóveis).A juntar ao bolo, há os fenómenos editoriais. Não interessa se Dolores tem falta de habilitações académicas, nem tão-pouco se escreve de forma simples como atestam os posts do Instagram. É precisamente este o trunfo. Assim se explica que um livro de culinária de 116 páginas, feito a meias com a filha Kátia (As Receitas da Minha Querida Mãe), numa cozinha do grupo de publicações Impala, ultrapasse os sete mil exemplares vendidos. Já a biografia Mãe Coragem, editada pela Matéria-Prima em 2015, não foi escrita por ela mas revela a sua vida. Vai na quarta edição, 15 mil exemplares vendidos, e está traduzida em espanhol, francês e... português do Brasil. O autor Paulo Sousa Costa conta àcomo chegou até ela: "Foi a Kátia que fez a ponte quando eu lhe disse que gostava de escrever a história dela. A Dona Dolores disse logo que sim, apesar de ter ficado um pouco temerosa porque há histórias que ela não queria recordar. Houve lágrimas e muitas gargalhadas. Ela é muito positiva e esse terá sido o segredo."Terá a madeirense de origens humildes, nascida no Caniçal e criada numa casa de acolhimento, alguma estrelinha da sorte além dos 700 golos do filho? Ter fé em Nossa Senhora de Fátima pode ajudar. Mas o grande motor dos negócios tem nove letras: Instagram . Desde 9 de outubro que está na fasquia dos dois milhões de seguidores, com vitória folgada à popular atriz Rita Pereira (1,2 milhões) e à amiga Cristina Ferreira (1,1 milhões), a quem a própria admitiu no programa da SIC de 17 de outubro que era a empregada que lhe geria a conta da rede social. "‘Patrícia, quero isto assim, assim.’ E ela encarrega-se de tudo. Já sabe. Além de ser minha empregada, sou madrinha da menina dela. Somos como família."A rainha-mãe do digital - entre os portugueses só suplantada pelo filho (com 187 milhões) e pela top model Sara Sampaio (7,5 milhões) - relativiza os números, quando questionada pela. "Na verdade não ligo muito, mas fico muito feliz porque a maioria dos meus seguidores são jovens e seguem a minha página. Sempre que me encontram querem tirar fotos e falar comigo. Isso dá-me um enorme orgulho. Nunca pensei chegar até aqui. Mas cheguei e estou muito feliz", responde por escrito.Tem potencial para mais, segundo as previsões de Pedro Marrucho, diretor executivo da agência de marketing Soweare, que segue várias campanhas dela. "Costumo dizer que está a nascer um império dentro de um império. A Dona Dolores já é uma figura incontornável. Tem uma média de publicações [no Instagram], taxas de alcance e de engagement rate [interações com os seguidores] muito elevadas", diz o especialista, levantando um pouco do véu sobre a próxima campanha: "No fim deste ano, início do próximo, vamos ter outra muito grande para o retalho com a Dona Dolores, mas ainda é surpresa. É mais uma marca que faz parte do imaginário dos portugueses."O telemóvel de Margarida Baptista, contabilista, de 45 anos, está no silêncio, pousado na secretária do minúsculo escritório em Setúbal (20 m2). Caso contrário seria impossível falar com asobre o êxito da cliente VIP, Dolores Aveiro. Isto porque é o número de Margarida que consta no Instagram da estrela publicitária, para efeitos profissionais. São, contudo, fãs do Irão, do Iraque e da Arábia Saudita que mais lhe telefonam, por vezes em videochamadas, só para dizer olá, a pensar que do outro lado da linha ouvirão Dolores.Por causa do Instagram, Margarida recebe 30 a 40 chamadas por dia. Os empresários, marcas, potenciais anunciantes tendem a contactá-la primeiro por email (10 a 20 por dia). "E há muita gente a pedir", ressalva.Feito o contacto prévio, e se a proposta publicitária for interessante, Margarida estuda a marca em questão e agenda reuniões, duas a cinco. Durante as conversações, é inflexível a negociar valores: "As pessoas que contratam os nossos serviços muitas vezes não têm noção de qual é o nosso valor. Sou dura nessa situação. Mostro os números no Instagram, quantos seguidores temos, porque é que somos os melhores. Quando temos um post, dispara." Fala sempre em "nós", como equipa, pois é ela que, juntamente com Kátia, lidera a fase de negociações: "Depois apresentamos-lhe a proposta [a Dolores] para saber o que ela acha." A protagonista das campanhas não se opõe, porque confia plenamente em ambas e surge na fase final do processo para assinar o contrato.A etapa seguinte é mais divertida. Margarida faz uma pré-seleção do guarda-roupa e mostra-lhe, sabendo de antemão onde vai recair a escolha. "O padrão tigresa é um dos seus preferidos, assim como os de motivos florais suaves. Também gosta de tecidos fluidos [aponta para o seu fato, para exemplificar]. Os sapatos são modelos tradicionais com um bocadinho de salto."Na maratona de filmagens, que costuma decorrer ao longo de um dia, a pontualidade conta - e aqui Dolores marca pontos, segundo Pedro Marrucho, da agência Soweare. Conheceram-se nos bastidores do anúncio da Planta, que comemora 60 anos. "A gravação estava marcada para as 11h e ela apareceu às 10h. Estivemos uma hora a falar da vida pessoal dela, da ligação à Planta. Está sempre à distância de uma mensagem, é muito fácil falar com ela. É uma pessoa muito profissional e dedicada, que tem gosto em fazer bem" , elogia o publicitário.Ainda acompanhava o filho quando ele jogava no Real Madrid, em 2016, no momento em que surgiu a oportunidade de estreia no mundo publicitário (que o filho já dominava). Seria uma campanha pelo fruto da ilha: a banana da Madeira, comercializada pela Gesba. "No fim de 2015, entrámos em contacto com uma agência de comunicação para delinearem uma estratégia de campanha que antecedesse o verão, de forma a valorizar o produto", recorda àAgostinho Serrão, responsável de comunicação da empresa.Entre fevereiro e março de 2016, receberam a proposta (única) para ser Dolores Aveiro. Porquê só ela? "Por ser mulher, mãe, ter uma grande relação com a região e pelo facto de Cristiano Ronaldo estar inteiramente ligado à Madeira", esclarece. O guião foi sendo trabalhado até às filmagens em maio. A estrela não se fez rogada e abriu as portas de casa, fez um bolo com o fruto, seguiu o guião pelas deslumbrantes paisagens de Madalena do Mar e da Fajã dos Padres. "Fui mãe muito cedo mas tentei sempre lutar pela vida. Havia sempre banana na mesa", dizia com sotaque, rematando que o fruto era a segunda melhor exportação da Madeira (a seguir ao filho).À época, o custo total da campanha das bananas - 100 mil euros - equivalia ao cachê atual de Dolores. A marca não revela quanto é que lhe pagou, mas recorda: "Todo o País falou. Houve uns sketches de humor que brincaram com a situação e deram-lhe ainda mais visibilidade."Reconhecida "pelas habilidades culinárias, mãe e avó carinhosa [tem 10 netos]", descreve a Nestlé, foi nomeada embaixadora de um produto do portfólio da mar- ca, a Maggi, em 2018. O gabine- te de comunicação adianta àque está recetivo a novas parcerias com ela.Faltava a passadeira vermelha em Cannes. Algo que lhe parecia inatingível, mas aconteceu em maio passado por uma combinação de fatores: Cristina Ferreira iria lá, Dolores seria a capa da revista da apresentadora da SIC. Portanto, faria sentido para ambas. "Senti um orgulho imenso por ter sido convidada. Senti-me uma estrela", conta Dolores à. Foi tratada como os demais VIPs, com honras de representação de uma marca de joias suíça (Chopard). Escudada por dois seguranças, optou por um colar e uma pulseira de diamantes no valor de 2 milhões de euros. O vestido negro, rendado, de Jean-Paul Benielli, deu-lhe a plena noção do estrelato. O staff analisa agora as propostas internacionais, que podem fazer desta sexagenária a galáctica das campanhas, ainda que o sonho dela seja outro: "Ver os meus netos darem-me bisnetos [risos]."