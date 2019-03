Mãe do internacional português ficou rendida à brilhante exibição frente ao Atlético de Madrid.

Cristiano Ronaldo foi implacável no jogo desta terça-feira frente ao Atlético de Madrid. O craque português assinalou um hat-trick que permitiu a passagem da Juventus aos quartos de final da Liga dos Campeões.



Georgina Rodriguez chorou, o filho Cristianinho festejou euforicamente e a brilhante exibição de Ronaldo fez disparar nas redes socais, milhares de comentários e elogios ao craque português.



Desta vez foi a mãe, Dolores Aveiro, a utilizar a Internet para demonstrar o orgulho que sente pelo "querido filho".



A matriarca do Clã Aveiro recorreu às Instagram Stories para partilhar uma fotografia do Cristiano, onde escreveu: "Bem dita a mãe que te pariu. Meu filho querido".