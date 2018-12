Há quem diga todos os anos a mesma coisa: que vão comprar os presentes todos com muita antecedência, para não ter de andar em centros comerciais cheios de gente. Mas acabam por fazer tudo nas vésperas. Há outros que se queixam das intermináveis filas para pagar ou fazer embrulhos e que juram ser a última vez: para o ano não compram prendas para ninguém! E há ainda os que só de pensar no Natal ficam stressados. Fomos perguntar a algumas figuras públicas como é que resolvem o problema dos presentes.





Lili Caneças acha que as tradições são para manter e por isso diz que gosta de comprar coisas para oferecer. "Perfumes e caixas de chocolates são sempre agradáveis e todos gostam. Digo sempre que vou comprar com tempo, mas depois acaba por ser em cima da hora – desta vez foi uma excepção e resolvi tudo facilmente: estive na Turquia e no aeroporto comprei perfumes para toda a gente". A socialite confessa que tem o hábito de oferecer um bom presente a si própria, uns Louboutin ou qualquer coisa que lhe "aconchegue o coração". Aos netos costuma dar "jogos para a Playstation" e para os filhos, João e Rita, "artigos mais fashion". Lili diz que sempre gostou muito desta quadra e que dela guarda boas recordações: "Não me esqueço de quando recebi a minha primeira bicicleta, que foi dos presentes que mais me marcaram. Não sou saudosista mas guardo estas memórias com muita saudade e nostalgia".

Já Cláudia Jacques confessa que compra os presentes em cima da hora mas tem uma explicação: "O Natal é em Dezembro e acho piada ao frenesim desta altura em que anda tudo nas lojas. Comprar as coisas com antecedência tira a magia do Natal. Estive recentemente em Paris com a minha mãe e as minhas filhas, e não comprámos nada para o Natal porque não era esse o espírito. Até as decorações não faço muito cedo, só na primeira ou segunda semana do mês". A relações públicas do Porto – que vai passar a Consoada em casa da irmã – diz que só compra presentes para as filhas, que são botas, roupas ou carteiras, e uma pessoa ou outra mais chegada. "Tenho tantos amigos que se não tivesse esse critério gastava uma fortuna".



Compras em Turim, Lisboa e Funchal

Há quem decida os presentes de Natal sem ter de ir para as confusões das lojas, como é o caso de Fátima Lopes. A estilista revela que oferece de maneira geral produtos da sua própria marca: "Como tenho muitas mulheres na família, é fácil: peças de roupa, sapatos, carteiras. Só para as crianças é que compro brinquedos. Gosto de receber e de dar. Há pessoas para quem o Natal e os presentes são uma chatice, mas para mim não é chatice nenhuma, é pura felicidade. Pareço uma criança a sonhar com o Natal. Começo a pensar nas coisas com antecedência, de maneira a que cada presente faça sentido para cada pessoa, não dou nada por dar. Não acho que seja fútil comprar prendas. Nem que seja uma vez por ano, é importante mostrar às pessoas de quem gostamos que nos lembramos delas.". Fátima conta ainda que fazer os embrulhos lhe dá imenso gozo: "Como tenho de viajar para a Madeira, levo tudo esticadinho e quando chego ao Funchal passo horas a embrulhar os presentes, mas adoro. E ainda são muitos porque somos cinco irmãos, todos com cunhadas e cunhados, a minha mãe e oito sobrinhos".

A ilha da Madeira é onde Dolores Aveiro também vai passar a quadra, mas a mãe de Cristiano Ronaldo ainda não iniciou as compras. "Vim de Turim para Lisboa e sigo para a Madeira, onde vou passar o Natal se Deus quiser! Vou fazer as compras no Funchal, em Lisboa ou em Turim, onde me apetecer. Haja dinheiro! Mas primeiro que tudo, saúde!", disse à SÁBADO, acabada de aterrar na capital. Dolores revela que está a contar receber bons presentes: "Espero que os meus filhos me dêem mais do que um, de Natal e de aniversário, porque eu faço 64 anos no dia 31".





Quem também vai ter um presente duplo este ano é Cinha Jardim . "As minhas filhas decidiram oferecer-me umas férias no Brasil, que é prenda de Natal e de aniversário, porque eu faço anos a 22 de Dezembro. Parto logo depois do dia 25. Vou com a minha irmã Xenica para o Nordeste brasileiro – preciso mesmo de apanhar sol, dá-me uma saúde mental espectacular", contou à. Cinha – que gosta muito desta quadra por guardar memórias muito felizes dos natais da sua infância – faz as compras com tempo "porque senão é uma canseira e um stress, e o espírito do Natal não é esse".

"Gosto muito desta época, faço as decorações em Novembro, logo a seguir ao S. Martinho, a 11", revela Maya, que compra presentes para toda a família – irmão, sobrinhos e sobrinhos-netos. Para os mais velhos, usa o critério da utilidade, ficando as surpresas para os mais novos. O filho, Vasco, de 25 anos, é sempre "o mais beneficiado" e as escolhas recaem normalmente em gadgets ou viagens. Como o seu aniversário também em Dezembro, a 21, a taróloga e apresentadora do programa Manhã CM, na CMTV, costuma comprar um prenda especial para si própria, como um "bom casaco comprido". "Os melhores presentes sempre foram os pijamas da minha mãe, até brincávamos com isso, e agora sinto falta", diz Maya, que abre um pouco o véu sobre o que as cartas indicam para 2019: "Não será um ano tão tenso como o de 2018, a carta de Tarot é a Temperança, portanto vai ser mais tranquilo e equilibrado para a maioria das pessoas. Não tenho dúvida de que vai ser um ano fantástico".