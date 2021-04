Dívida pública só volta a ficar abaixo do valor pré-crise em 2024

A dívida pública portuguesa só voltará a baixar ao nível com que iniciou a crise da pandemia de covid-19 em 2024, de acordo com números do Programa de Estabilidade (PE) hoje apresentado pelo Governo.



João Leão Lusa

Segundo a apresentação feita pelo ministro João Leão no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, em 2021 a dívida pública deverá ficar nos 128% do Produto Interno Bruto (PIB), baixando para 123% em 2022 e 121% em 2023.

Apenas em 2024 volta aos níveis pré-crise (fechou 2019 nos 117,6% do PIB), já que o Governo projeta que fique nos 117% nesse ano e baixe para 114% em 2025.

De acordo com a apresentação do Programa de Estabilidade, o défice de 2021 será de 4,5%, "uma redução bastante menor do que tinha sido antecipado no Orçamento para 2021", cuja previsão era de 4,3%.

"A partir de 2022 o défice atingirá o valor de 3,2%, dando aqui espaço para uma recuperação bastante significativa da atividade económica, e a partir de 2023 voltará [a ficar] abaixo dos 3% e caminhará ao longo do horizonte até ao valor de 1%", projetou ainda o ministro.

O Governo estima ainda que a taxa de desemprego deste ano fique nos 7,3%, acima dos 6,8% com que terminou o ano de 2020, o que constitui uma revisão em baixa da anterior previsão, de 8,2%.

O ministro justificou o aumento com "o regresso da população ativa", que contribuirá para "a normalização da atividade económica".