Bancos proibidos de vender dívida de grandes acionistas

Afinal, os bancos vão poder continuar a vender os produtos financeiros por si emitidos ao balcão a investidores não profissionais, de acordo com a versão revista do anteprojeto do Código da Atividade Bancária (CAB), do Banco de Portugal (BdP), sabe o Negócios. A proibição mantém-se, porém, para os títulos dos acionistas que tenham uma participação qualificada, ou seja, de 2% ou mais, na instituição financeira.



Bancos conseguiram libertar-se de parte importante dos ativos tóxicos