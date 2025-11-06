Um destes medicamentos, o Ozempic, também é utilizado para tratar a diabetes tipo 2.
Donald Trump anunciou hoje um acordo para reduzir o preço de medicamentos para perder peso e aumentar a cobertura destes produtos nos programas de saúde Medicare e Medicaid.
Trump anuncia redução no preço de Ozempic para tratar a diabetes tipo 2 e obesidadeEPA/AARON SCHWARTZ / POOL
O entendimento, alcançado com as empresas Eli Lilly e Novo Nordisk, procura tornar estes medicamentos mais acessíveis, depois de se terem tornado populares nos últimos anos entre pessoas que querem reduzir o peso.
Os preços dos medicamentos em causa vão baixar entre mil e 1.350 dólares por mês, e até mais, se forem comprados através do TrumpRx, uma iniciativa nova do governo para vender medicamentos de algumas farmacêuticas a um preço reduzido.
Foi ainda acordado um preço de 150 dólares para a dose inicial da versão oral dos medicamentos GLP-1, assim denominados por uma hormona intestinal-chave na regulação de açúcar e do apetite, que ainda está em fase de teste.
Estas reduções de preços, segundo explicações avançadas pela Casa Branca, vai permitir que "o Medicare e o Medicaid cubram os medicamentos contra a obesidade para adultos a um custo para os contribuintes drasticamente inferior".
"Os beneficiários do Medicare, o programa federal de saúde para maiores de 65 anos, vão poder conseguir estes medicamentos a troco de uma participação mensal de 50 dólares por mês.
Trump anuncia redução de preços de medicamentos contra a obesidade
