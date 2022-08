DBRS sobe "rating" de Portugal para A. País não tinha este nível há 11 anos

A DBRS, agência de notação financeira canadiana, elevou esta sexta-feira o "rating" da dívida soberana portuguesa para A (low), o sétimo nível mais elevado, de B (high). A agência de "rating", tradicionalmente a mais "benevolente" para Portugal, passou a perspetiva de "positiva" para "estável".





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A DBRS justifica a decisão com a avaliação de que "as vulnerabilidades de crédito de Portugal ligadas a choques externos estão a retroceder e as perspetivas macroeconómicas estão a melhorar".Na nota que acompanha a decisão sobre o "rating", a agência canadiana assinala que "após a severa contração económica de 8,4% em 2020, a recuperação tem sido forte". "O choque de preços exacerbado pela invasão russa da Ucrânia irá provavelmente levar a uma estagnação do crescimento na segunda metade deste ano", admite a DBRS.Contudo, segundo a agência canadiana, "a série de crises não parecem ter infligido danos a longo prazo à economia portuguesa".Os fatores-chave para a subida do "rating" são as melhorias na gestão orçamental e de política e também a redução do peso da dívida face ao PIB.Já o "outlook" estável reflete a perceção pela DBRS de que os riscos para os "ratings" estão equilibrados.O ministro das Finanças já reagiu à decisão, sublinhando que "onze anos depois, Portugal volta a ter a sua dívida pública considerada como um investimento de qualidade dos grupos de notação A"."Este é um marco para a avaliação da dívida pública aos olhos dos investidores e mais um importante sinal de confiançainternacional em Portugal", acrescenta Fernando Medina, citado em comunicado do Ministério das Finanças.As Finanças destacam que a decisão surge "num momento de elevada incerteza global"."Os efeitos positivos nas taxas de juro da dívida soberana refletir-se-ão nos juros também suportados por empresas e famílias", indica Medina.