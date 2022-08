Sonae Sierra compra Atrium Saldanha

O braço de gestão de centros comerciais da Sonae comprou o Atrium Saldanha, localizado no coração de Lisboa.

23 de agosto Débora Calheiros com Leonor Riso

22 de agosto Débora Calheiros com Leonor Riso

22 de agosto Talismã Xavier com Leonor Riso

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Sonae Sierra comprou o Atrium Saldanha, um edifício que inclui um centro comercial e escritórios localizado no centro de Lisboa. A operação foi notificada à Autoridade da Concorrência esta sexta-feira.





o "controlo exclusivo da Imosal - Imobiliária do Saldanha, S.A.", uma sociedade detida a 100% pela Kostas.



Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com a notificação, a Sonae Sierra adquireA Sonae Sierra detém 27 centros comerciais espalhados por Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Roménia, Brasil e Colômbia.Em Portugal, a Sierra é proprietária dos centros comerciais Colombo, Vasco da Gama, ArrábidaShopping, GaiaShopping, NorteShopping, Via Catarina Shopping, CascaiShopping, Estação Viana Shopping (Viana do Castelo), GuimarãeShopping, MaiaShopping, MadeiraShopping, Serra Shopping (Covilhã) e Parque Atlântico (Ponta Delgada).