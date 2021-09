Três anos depois, Moody’s sobe rating de Portugal

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

A Moody’s reviu em alta o rating da República Portuguesa, colocando-o no penúltimo grau da categoria de investimento de qualidade (ou seja, dois níveis acima de "lixo").







Portugal bandeira

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Foi em outubro de 2018 que a agência retirou Portugal da categoria de investimento especulativo e o há muito esperado 'upgrade' aconteceu hoje, com a classificação da dívida soberana de longo prazo a ficar no mesmo patamar que a da Fitch e Standard & Poor's.Já o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade do crédito) foi revisto em baixa, de 'positivo' para 'estável', equiparando-se agora à perspetiva das restantes agências cujos "ratings" são aceites pelo BCE para avaliar a elegibilidade de uma dívida soberana para o seu programa de compra de ativos (Fitch, S&P e DBRS).