CTT sobem preços em 6,58% a 1 de março

Os preços do "cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas" vão subir 6,58% a partir de 1 de março, indicaram esta quinta-feira os CTT - Correios de Portugal em comunicado enviado à CMVM.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A atualização de preços resulta da aplicação do Convénio de preços do Serviço Postal Universal para o períodode 2023-2025, firmado a 27 de julho de 2022, explica a empresa.Este convénio "estabelece uma variação máxima anual dos preços do cabaz de serviços objeto do Convénio", mediante a aplicação de uma fórmula que inclui o valor da inflação anual e o volume de tráfego.