Cristiano Ronaldo torna-se acionista da WOW FC e entra no mundo do MMA

Record 14:02
Jogador português continua a diversificar o seus investimentos.

Admirador de desportos de combate, Cristiano Ronaldo deu esta quinta-feira mais um passo em forma de aproximação à modalidade. O jogador português de 40 anos tornou-se esta quinta-feira acionista da WOW FC (The Way of Warriors FC), organização espanhola de artes marciais mistas (MMA) mundialmente conhecida pela realização de eventos e campeonatos de MMA, especialmente em Espanha.

Cristiano Ronaldo durante evento no Dubai
Cristiano Ronaldo durante evento no Dubai

"O MMA representa valores nos quais acredito verdadeiramente: disciplina, respeito, resiliência e a busca constante pela excelência. O WOW FC está a construir algo único e poderoso, e estou orgulhoso por juntar-me a este projeto para ajudar a elevar o desporto e inspirar a próxima geração", disse o capitão da Seleção Nacional e do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e acionista da Medialivre (dona da SÁBADO, Correio da Manhã, Record, entre outros).

Apesar de já contar com presença em mais de 170 países, a parceria com Cristiano Ronaldo permitirá à WOW FC acelerar a expansão global da marca e reforçar a missão de tornar o MMA um movimento cultural 'mainstream' um pouco por todo o mundo.

"A entrada de Cristiano Ronaldo na WOW FC é um momento histórico. CR7 é mais do que uma superestrela global — é um símbolo de ambição, resiliência e excelência. A sua confiança na nossa missão valida tudo o que construímos e eleva o futuro que estamos a moldar. Juntos — com Cristiano, Ilia Topuria, os nossos atletas, parceiros e os milhões que seguem este movimento — estamos prontos para redefinir o papel que o MMA pode desempenhar na cultura global", sublinhou Arturo Guillen, CEO Executivo da WOW FC.

Já Ilia Topuria, atual campeão de peso pluma do UFC e também um dos acionistas da empresa, assumiu que a chegada de Cristiano Ronaldo à equipa "é um momento importante para o desporto". "A entrada de Cristiano Ronaldo na WOW FC é um momento importante para o desporto. Ele representa os mais altos padrões de profissionalismo, trabalho árduo e excelência global. Juntos, levaremos o MMA a novos patamares e inspiraremos atletas e fãs em todo o mundo a acreditar que tudo é possível."

O WOW FC já anunciou os dois próximos eventos em Espanha, o WOW 24 e o WOW 25. O primero decorre já amanhã, dia 28, em Vitoria-Gasteiz, no Pavilhão Fernando Buesa Arena. O segundo está agendado para dia 13 de dezembro, na Madrid Arena, que fica situada na Avenida de Portugal. Os bilhetes podem ser adquiridos através do site oficial da WOW FC, .

