Cristiano Ronaldo torna-se acionista da WOW FC e entra no mundo do MMA

Admirador de desportos de combate, Cristiano Ronaldo deu esta quinta-feira mais um passo em forma de aproximação à modalidade. O jogador português de 40 anos tornou-se esta quinta-feira acionista da WOW FC (The Way of Warriors FC), organização espanhola de artes marciais mistas (MMA) mundialmente conhecida pela realização de eventos e campeonatos de MMA, especialmente em Espanha.



Cristiano Ronaldo durante evento no Dubai

"O MMA representa valores nos quais acredito verdadeiramente: disciplina, respeito, resiliência e a busca constante pela excelência. O WOW FC está a construir algo único e poderoso, e estou orgulhoso por juntar-me a este projeto para ajudar a elevar o desporto e inspirar a próxima geração", disse o capitão da Seleção Nacional e do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e acionista da Medialivre (dona da SÁBADO, Correio da Manhã, Record, entre outros).

Apesar de já contar com presença em mais de 170 países, a parceria com Cristiano Ronaldo permitirá à WOW FC acelerar a expansão global da marca e reforçar a missão de tornar o MMA um movimento cultural 'mainstream' um pouco por todo o mundo.

"A entrada de Cristiano Ronaldo na WOW FC é um momento histórico. CR7 é mais do que uma superestrela global — é um símbolo de ambição, resiliência e excelência. A sua confiança na nossa missão valida tudo o que construímos e eleva o futuro que estamos a moldar. Juntos — com Cristiano, Ilia Topuria, os nossos atletas, parceiros e os milhões que seguem este movimento — estamos prontos para redefinir o papel que o MMA pode desempenhar na cultura global", sublinhou Arturo Guillen, CEO Executivo da WOW FC.

Já Ilia Topuria, atual campeão de peso pluma do UFC e também um dos acionistas da empresa, assumiu que a chegada de Cristiano Ronaldo à equipa "é um momento importante para o desporto". "A entrada de Cristiano Ronaldo na WOW FC é um momento importante para o desporto. Ele representa os mais altos padrões de profissionalismo, trabalho árduo e excelência global. Juntos, levaremos o MMA a novos patamares e inspiraremos atletas e fãs em todo o mundo a acreditar que tudo é possível."

O WOW FC já anunciou os dois próximos eventos em Espanha, o WOW 24 e o WOW 25. O primero decorre já amanhã, dia 28, em Vitoria-Gasteiz, no Pavilhão Fernando Buesa Arena. O segundo está agendado para dia 13 de dezembro, na Madrid Arena, que fica situada na Avenida de Portugal. Os bilhetes podem ser adquiridos através do site oficial da WOW FC, aqui.