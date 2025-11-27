Golpe de Estado leva TAP a adiar voo para a Guiné-Bissau

Companhia aérea estará a avaliar a situação que se vive atualmente em Bissau.

A TAP adiou esta quinta-feira o voo TP1477 com partida de Lisboa às 14h40 e chegada a Bissau, depois de a Guiné-Bissau ter sido alvo de um golpe de Estado.



Avião da TAP DR

A notícia está a ser avançada pela CNN Portugal que garante que, apesar do voo ter sido adiado por um período de 24 horas (estando previsto acontecer na sexta-feira pelas 14h40) a companhia aérea está a avaliar a situação de tensão que se vive atualmente na Guiné.

Na quarta-feira, militares afirmaram ter tomado o "controle total" do país e o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse ter sido detido por este grupo, enquanto se encontrava no seu gabinete no palácio presidencial.

Como consequência, o general Horta Inta-A foi esta quinta-feira empossado presidente de transição, numa cerimónia que decorreu no Estado-Maior General das Forças Armadas guineense. Esta é a informação que está a ser veiculada nas redes sociais de meios de comunicação guineenses, nomeadamente pela Televisão da Guiné-Bissau (TGB).