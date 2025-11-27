Governo polaco com "luz verde" para subir impostos sobre a banca para 30% coloca BCP sob pressão

O Governo polaco tem caminho aberto para aumentar a taxa de IRC sobre a banca dos atuais 19% para 30%. O BCP está exposto por via do Bank Millennium, no qual detém uma posição de controlo.

O presidente polaco, Karol Nawrocki, assinou esta quinta-feira uma proposta de lei do governo liderado por Donald Tusk para aumentar a taxa do imposto sobre as empresas (IRC) para a banca.

O executivo polaco estima arracadar 11,3 mil milhões de zlótis (2,67 mil milhões de euros ao câmbio atual) nos próximos dois anos com o aumento da taxa aplicada aos bancos, por forma a controlar o défice das contas públicas do país, que se encontra em níveis recorde devido a um forte aumento da despesa com Defesa para reforçar o exército polaco no contexto da invasão russa à Ucrânia.

As novas regras deverão entrar em vigor no início do próximo ano, elevando a taxa de imposto sobre a banca dos atuais 19% para 30%. O governo de Tusk tem defendido que os bancos devem partilhar os seus lucros recorde com o Estado.

Este é um raro ponto de convergência entre Nawrocki, aliado dos nacionalistas, e o governo de Donald Tusk.

O aumento da carga fiscal sobre a banca na Polónia terá impacto sobre o BCP, uma vez que o banco liderado por Miguel Maya está presente no país através do Bank Millennium, no qual detém uma posição maioritária.