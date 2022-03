Crise energética: Há quem esteja a ganhar com ela

Quando Joe Biden anunciou, na terça-feira, o corte de todas as importações de petróleo, gás e carvão da Rússia, falou do lado negativo desta decisão para a economia americana. "Defender a liberdade vai ter custos também para os Estados Unidos", afirmou o presidente americano. Mas numa altura em que o barril de Brent está acima dos 120 dólares e os consumidores e a indústria de todo o mundo estão a braços com aumentos nunca vistos do custo da energia, há alguns que têm motivos para estar contentes.