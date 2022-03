As reclamações dirigidas à plataforma Portal da Queixa aumentaram 69% na semana passada, em comparação com a anterior. Reembolsos e problemas de adesão estão entre as principais queixas.

Queixas do Autovoucher disparam antes do aumento do apoio

As queixas relacionadas com o Autovoucher, iniciativa do Governo de apoio aos consumidores face ao aumento do preço dos combustíveis, disparou na semana de 28 de fevereiro a 6 de março. Os dados são do Portal da Queixa, que indica que, entre esta semana e a anterior, o número de queixas nesta plataforma aumentou em 69%.