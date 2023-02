Lucros recorde levam BP a recuar na transição verde. Porquê?

A BP registou lucros de 25 mil milhões de euros em 2022. Petrolíferas conseguiram lucros históricos no ano em que a Rússia perdeu parte do seu mercado.

A BP anunciou lucros recorde. A petrolífera registou lucros de cerca de 25 mil milhões de euros (27,6 mil milhões de dólares) em 2022 e anunciou no dia 7 que "terá" de dar um passo atrás na transição energética. Estes resultados da BP confirmam a tendência de que a indústria petrolífera continua a beneficiar dos elevados preços do petróleo e do gás: as norte-americanas Chevron e ExxonMobil também reportaram lucros recorde, bem como a britânica Shell.