Contratação de tripulantes na TAP obriga a indemnizações e entrada nos quadros

A TAP vai contratar 254 tripulantes de cabina que eram ex-trabalhadores a prazo. Muitos têm direito a indemnização pela não renovação dos contratos e à respetiva antiguidade, na sequência de decisões judiciais, avança o jornal Público.







O processo de contratação começou em fevereiro deste ano, avança o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) que explica que as "reintegrações estão a colmatar um défice efetivo de tripulantes".Fonte oficial da TAP diz que "até à data, não foram contratados tripulantes a termo fixo" e rejeita comentar os casos judiciais.Comparando o final de 2019, antes da pandemia, com o final de 2021, a TAP tinha menos 1.847 trabalhadores, cerca de 21% do total.