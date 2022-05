Bolsas europeias em baixa pendentes do discurso de Putin

As principais bolsas europeias negociavam esta segunda-feira em baixa, pendentes da mensagem que possa ser lançada sobre a guerra na Ucrânia pelo presidente russo, Vladimir Putin.





Cerca das 09:05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 caia 0,57% para 427,44 pontos, o petróleo Brent cotava-se a 111,58 dólares por barril, enquanto o euro se cotava a 1,0510 dólares.As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,41%, 1,09% e 0,24%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,01% e 0,44%, respetivamente.Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 09:05 o principal índice, o PSI, a baixar 0,21% para 5.804,03 pontos.Entretanto, os juros das dívidas voltaram a disparar de uma forma generalizada. Num contexto de tensão monetária, os juros das dívidas não deverão parar de subir até que a taxa de inflação inverta a tendência de alta, referem analistas da Renta4, citados pela Efe.No mercado de matérias-primas, o petróleo Brent, de referência na Europa, descia esta segunda-feira ligeiramente.Na China, onde as restrições para travar a expansão da covid-19 foram endurecidas, foi conhecido que o valor das trocas comerciais entre o país e o resto do mundo aumentou 0,1% em abril em termos homólogos, o que traduz um significativo travão face a março (5,8%).No contexto da guerra, o Japão anunciou que vai embargar as importações de petróleo russo, enquanto os EUA aprovaram uma nova bateria de sanções contra a Rússia no âmbito da reunião do G7.Os países da União Europeia foram incapazes de alcançar um acordo para proibir as importações de petróleo russo devido às dificuldades que o embargo implica para alguns Estados membros devido à dependência do petróleo de Moscovo.A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na sexta-feira, com o Dow Jones a cair 0,30% para 32.899,37 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,40% para 12.144,66 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0511 dólares, contra 1,0551 dólares na sexta-feira e o mínimo desde abril de 2017, de 1,0509 dólares, verificado em 2 de maio de 2022.O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 111,55 dólares, contra 112,39 dólares na sexta-feira.