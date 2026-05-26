Conselho de Administração da BP demite o presidente Albert Manifold

As ações da 'gigante' petrolífera caíram, após o anúncio da destituição do presidente.

Edição de 19 a 25 de maio

O Conselho de Administração da British Petroleum (BP) votou a demissão do seu presidente, Albert Manifold, "por unanimidade" devido a "graves preocupações" relacionadas com a sua conduta.



A demissão de Manifold vigora "com efeito imediato" Associated Press

A demissão de Manifold vigora "com efeito imediato", após o Conselho de Administração ter ficado "surpreendido" com a "existência de problemas de supervisão em matéria de governação e conduta".

"O Conselho ficou surpreendido e desapontado ao tomar conhecimento da existência de problemas de supervisão em matéria de governação e conduta que considera inaceitáveis, e tomou medidas decisivas", explicou uma das administradoras, Amanda Blanc, citada no comunicado.

As ações da 'gigante' petrolífera caíram, após o anúncio da destituição do presidente.

Pelas 12:00 GMT (13:00 em Lisboa), as ações da BP perdiam 6,10%, para 517,60 pence, relativamente ao fecho de sexta-feira, tendo a Bolsa de Londres permanecido fechada na segunda-feira devido a um feriado no Reino Unido.