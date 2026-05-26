CTP diz ter recebido garantia de que Governo vai acabar com filas nos aeroportos

A poucas semanas do início da época alta, a Confederação do Turismo de Portugal mostra-se "muito preocupada com a continuação dos atrasos e largas filas de espera nos aeroportos em Portugal".

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A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) recebeu a garantia do Governo de que as medidas para reduzir filas e tempos de espera serão "implementadas com toda a urgência e de forma eficaz" nos aeroportos nacionais.



Aeroporto de Lisboa ASPP / PSP /Instagram

Em comunicado, o presidente da CTP, Francisco Calheiros, mostrou-se confiante de que o ministro da Administração Interna, com quem esteve reunido na passada sexta-feira, consiga travar "a continuação da péssima imagem do país que os problemas nos aeroportos estão a passar para o exterior".

Segundo a nota, o ministro Luís Neves "demonstrou conhecimento do problema" e deu "garantias de firmeza, competência e liderança para encontrar uma solução rápida e eficaz, que não coloque em causa a época alta turística".

O governante terá ainda assegurado "uma estreita articulação com a ANA - Aeroportos" e reforçado que o Governo tomará medidas para evitar constrangimentos no verão, como "o aumento de efetivos da PSP nos aeroportos nacionais, para que a época alta do Turismo decorra de forma normal".

A CTP aguarda que as medidas prometidas pelo governante resolvam o problema, evitando "um verão com notícias e imagens diárias de longas filas de passageiros a desesperarem nos aeroportos para poderem entrar em Portugal".

"O Turismo, um dos principais motores da nossa economia, vive de turistas que querem ter uma excelente experiência", mas se "a experiência começa a ser péssima, antes mesmo de entrarem no país", o setor vai perder com isso.

A poucas semanas do início da época alta, a CTP mostra-se "muito preocupada com a continuação dos atrasos e largas filas de espera nos aeroportos em Portugal, nomeadamente em Lisboa, Faro e Porto, devido aos problemas com o Sistema de entrada/saída de passageiros de fora da União Europeia (EES).

No encontro com o governante, a CTP referiu também outras questões de segurança como a necessidade de reforçar as ações de policiamento visíveis nos principais destinos turísticos nacionais.

O sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, que substituiu o carimbo de passaportes pelo registo digital da fotografia e das impressões digitais dos passageiros extracomunitários, entrou progressivamente em funcionamento em 12 de outubro de 2025 em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e, desde então, os tempos de espera agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa.

No domingo de manhã, o controlo de fronteiras registou tempos de espera superiores a duas horas no aeroporto do Porto e a hora e meia nos de Lisboa e de Faro, justificados pela PSP com razões técnicas e informáticas associadas a um elevado fluxo de passageiros de fora do espaço Schengen.