Meg O'Neill vai assumir o cargo de presidente executiva da British Petroleum (BP) em abril do próximo ano. É a quarta CEO da petrolífera em seis anos e sucede a Murray Auchincloss, que liderava a energética desde 2024.
Meg O'Neill vai assumir o cargo de presidente executiva (CEO) da British Petroleum (BP) tornando-se na primeira mulher a liderar uma das maiores petrolíferas do mundo - conhecidas como “big oil”. A gestora norte-americana é a quarta CEO da empresa britânica em seis anos e sucede a Murray Auchincloss, que liderava a BP desde o início de 2024.
Meg O'Neill assume a liderança da BP, tornando-se a primeira mulher CEO
Auchincloss deixou o cargo nesta quinta-feira e a executiva da BP Carol Howle vai ser CEO interina até O’Neill assumir o cargo no início de abril do próximo ano. Atualmente, O'Neill lidera a energética australiana Woodside Energy.
“O’Neill tem um histórico muito prático em engenharia e operações, o que sugere uma abordagem ‘de volta ao básico’ para a BP”, disse à Bloomberg Neil Beveridge, da Bernstein. “Com a chegada [da nova CEO], a direção [que a BP irá tomar] será claramente virada para petróleo, gás e GNL.”
E “embora o anúncio tenha sido surpreendente em termos de timing e imediatismo”, escreveram analistas da Piper Sandler, espera-se “que a mudança seja, em última análise, positiva” para o preço das ações da BP.
A esta hora, as açõe da BP valorizam 0,15% para as 426,20 libras. Desde o início do ano as ações subira 8%, num contexto internacional no qual os preços do petróleo têm estado em queda, tendo atingido, esta semana, mínimos de 2021.
BP nomeia nova CEO. É a primeira mulher a liderar uma das "grandes petrolíferas"
Fazer uma greve geral tem no sector privado uma grande dificuldade, o medo. Medo de passar a ser olhado como “comunista”, o medo de retaliações, o medo de perder o emprego à primeira oportunidade. Quem disser que este não é o factor principal contra o alargamento da greve ao sector privado, não conhece o sector privado.