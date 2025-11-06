Comparticipar fármacos para obesidade custaria mais do que despesa total com farmácias

Se se avançasse com uma comparticipação de 90% de todos os medicamentos, o Estado gastaria dois mil milhões de euros.

Se o Estado comparticipasse pelo valor máximo todos os medicamentos para a obesidade, iria gastar mais do que a toda a despesa atual com fármacos em ambulatório, revelou à Lusa a secretária de Estado da Saúde.



Estado gastaria mais com fármacos para obesidade do que com farmácias, diz estudo do Infarmed Getty Images

Os dados são de um estudo preliminar realizado pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) a pedido do Ministério da Saúde para analisar o impacto financeiro da comparticipação destes medicamentos.

No dia em que foi publicado o Programa Nacional de Prevenção e Gestão da Obesidade (PNPGO), Ana Povo disse à agência Lusa que este plano estava a ser trabalhado desde o início do ano e que, na altura, estava a ser pensada a comparticipação de alguns destes fármacos.

"Por isso, pedimos à entidade responsável, ao Infarmed, para fazer um estudo preliminar sobre o impacto financeiro da implementação desta medida, para vermos quais os ganhos para a saúde pública da população", contou Ana Povo.

Os resultados preliminares revelaram que se se avançasse com uma comparticipação de 90% de todos os medicamentos atualmente disponíveis, o Estado gastaria dois mil milhões de euros.

Seria um "encargo para o Estado superior a toda a despesa atual de medicamentos em ambulatório", tendo em conta as mais de 1,6 milhões de pessoas com obesidade em Portugal (cerca de 16% da população), disse à Lusa.

Em 2024, o Serviço Nacional de Saúde gastou 1.683,8 milhões de euros na comparticipação dos medicamentos que os utentes compram nas farmácias, segundo o último relatório do Infarmed.

Atualmente, há cinco medicamentos disponíveis no mercado português para o tratamento da obesidade, todos sujeitos a receita médica e não comparticipados pelo SNS: Mounjaro (Tirzepatida), Wegovy (Semaglutido), Saxenda (Liraglutido), Mysimba (Bupropiom + Naltrexona) e Orlistato 120 mg.

Ana Povo salientou que, "mesmo restringindo a comparticipação dos medicamentos a uma população com grau de obesidade II e III, a despesa seria superior a 600 milhões de euros ano", um valor cerca de quatro vezes superior a "todos os gastos atuais com doenças cérebro-cardiovasculares em Portugal, que rondam os cerca de 115 milhões de euros".

"Isto obriga-nos a garantir uma resposta a estas pessoas, que não podem ser deixadas para trás, mas também a trabalhar num modelo de sustentabilidade para não pormos em causa todo o sistema de saúde", realçou.

O Ministério da Saúde aguarda agora "estudos mais finos do Infarmed", disse a governante, avançando que a hipótese que está em análise é seguir outros países europeus e comparticipar apenas alguns medicamentos.

"Não todos, mas alguns. É nisso que estamos agora a trabalhar com o Infarmed", vincou.

O Ministério da Saúde sublinha que nenhum país europeu comparticipa atualmente todos estes medicamentos.

Segundo o despacho hoje publicado que cria PNPGO, o Infarmed deve, no prazo de um mês, apresentar um estudo técnico que avalie a comparticipação destes medicamentos, para fundamentar a decisão sobre um regime excecional de comparticipação.

Sobre o PNPGO, Ana Povo disse que "vai reforçar a resposta a este problema de saúde pública", determinando também a implementação dos cuidados integrados para a pessoa com obesidade dentro SNS.

Em Portugal, a obesidade afeta 28,7% dos adultos e o excesso de peso 67,6%).

A obesidade infantil atingia, em 2022, 13,5% das crianças entre os seis e os oito anos e o excesso 31,9%.

Atualmente, o excesso de peso representa 7,5% da mortalidade em Portugal e é o segundo fator de risco que mais contribui para a carga da doença em Portugal.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico que 10% da despesa total em saúde em Portugal é destinada ao tratamento de doenças relacionadas com o excesso de peso, com um impacto global de 3% no produto interno bruto.