Sábado – Pense por si

Dinheiro

Rede Expressos mantém recusa a novos operadores em Sete Rios. FlixBus estima perdas de €12,5 milhões

Lusa 16:37
As mais lidas

Empresa diz que atingiu o limite da sua capacidade operacional e física.

A Rede Expressos assegurou esta quinta-feira manter a recursa de novos operadores no Terminal de Sete Rios, em Lisboa, do qual detém a concessão, sublinhando que este atingiu o limite da sua capacidade operacional e física.

Rede Expressos recusa novos operadores em Sete Rios, FlixBus estima perdas
Rede Expressos recusa novos operadores em Sete Rios, FlixBus estima perdas Rui Pando Gomes / Correio da Manhã

A FlixBus estimou esta quinta-feira perdas de 12,5 milhões de euros em 2024 devido ao impedimento de acesso ao terminal de Sete Rios, apesar de uma decisão do regulador que reconhece o acesso da multinacional, ainda por aplicar.

"A Rede Expressos, detentora da concessão do Terminal Rodoviário de Sete Rios, considera que o acesso de novos operadores a este espaço, nas atuais condições não é viável e colocaria em causa a segurança de passageiros trabalhadores e bens", apontou, em comunicado, vincando que mantém a recusa de acesso a novos serviços, nomeadamente os que foram propostos pela FlixBus e BlaBlaCar.

Segundo o gerente da Rede Expressos, Martinho Costa, o terminal de Sete Rios está no limite da sua capacidade operacional e física, não tendo assim condições para acolher mais horários e operadores, sem comprometer a segurança e a qualidade do serviço.

Conforme detalhou, este terminal não tem espaço adicional para a circulação ou estacionamento seguro.

A Flixbus propôs a introdução de 96 novos horários e a BlaBlaCar outros 12.

A empresa referiu que, em momentos de maior afluência, o terminal registou um "congestionamento severo", com viaturas estacionadas irregularmente.

Por outro lado, citou um estudo do Instituto Superior Técnico, realizado por Carlos Oliveira Cruz, que conclui que o terminal já atingiu os seus limites operacionais, sendo desaconselhável qualquer aumento de carga.

A isto acresce o facto de o terminal já não cumprir integralmente as normas da Infraestruturas de Portugal, nomeadamente nas ligações ao eixo Norte-Sul.

"O terminal de Sete Rios foi concebido como solução provisória em 2004, encontrando-se hoje altamente desajustado face à procura, apesar dos investimentos realizados neste bem público durante décadas por parte da empresa", acrescentou.

A empresa disse ainda que, segundo a lei, quando o terminal está esgotado deve ser indicada uma alternativa, sendo essa a Gare do Oriente, na qual "apenas cerca de 30% das suas linhas" são atualmente utilizadas pela FlixBus.

A Rede Expressos recorreu da decisão da AMT -- Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, que determinava a abertura do terminal a novos operadores.

"O impedimento atual não é, de forma alguma, de natureza comercial, mas exclusivamente de cariz técnico e de segurança", assegurou.

Contudo, ressalvou que outros operadores presentes no mercado português não têm investido em infraestruturas próprias e em equipas de apoio, "limitando-se a atuar de forma concentrada em alguns fluxos turísticos".

Esses operadores, segundo a Rede Expressos, dispõem de recursos significativos para ações mediáticas e campanhas "que procuram transmitir uma imagem de vitimização, sem correspondência com a realidade operacional no terreno".

A empresa notou ainda que a estratégia da FlixBus, em países como Alemanha, França e Itália, tem passado por tentar dominar a totalidade do mercado, "com o consequente controlo de preços e redução da diversidade da oferta".

A FlixBus, que entrou em Portugal em 2017, registou um volume de negócios de 90,6 milhões de euros em 2024, pelo que as perdas estimadas com o que chama de "bloqueio ilegal" ao acesso ao terminal de Sete Rios, "o maior e mais importante" do país, representam quase 15%.

"Isto representa um dano económico enorme para a FlixBus, mas também afeta os passageiros, que se veem forçados a viajar em condições piores do que podiam", afirmou Pablo Pastega, acusando a Rede Expressos (detida maioritariamente pelo grupo Barraqueiro) de "monopólio".

Em 2023, a FlixBus apresentou uma queixa formal à AMT por recusa de acesso ao terminal de Sete Rios, operado pela Rede Nacional de Expressos, e, em maio, o regulador determinou o acesso equitativo e não discriminatório àquela infraestrutura.

Tópicos Rios Investimentos Operadores turísticos Empresas Rede Nacional de Expressos Martinho Costa Carlos Oliveira Itália Lisboa França Gare do Oriente
Investigação
Opinião Ver mais
Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

Menu shortcuts

Rede Expressos mantém recusa a novos operadores em Sete Rios. FlixBus estima perdas de €12,5 milhões