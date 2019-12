Como garantir a reforma e ainda ganhar 500 mil euros A SÁBADO dá-lhe conselhos de poupança aos 20, 30, 40, 50 e 60 anos. As melhores opções para o seu dinheiro. - Dinheiro , Sábado.

Nos últimos meses, o que era inédito intensificou-se: as taxas dos créditos desceram (ainda) mais e o pouco que sobrava das taxas dos depósitos bancários, a aplicação preferida dos portugueses, foi aniquilado. A inversão total do negócio do dinheiro - que hoje premeia quem quer pedir emprestado e castiga quem poupa - tem implicações grandes para as suas finanças pessoais. Aqui ficam 10 conselhos e avisos práticos para gerir o seu dinheiro na era dos juros zero.A oportunidade de uma vidaA cultura de finanças pessoais em Portugal é bizarra: a maior parte das pessoas é muito conservadora na hora de investir, mas expõe-se totalmente ao risco quando pede emprestado para comprar uma casa. Ao contrário do que se passa em vários países europeus, onde os clientes preferem não estar expostos às flutuações das taxas Euribor (cuja evolução é difícil de prever), por cá a esmagadora maioria dos créditos à habitação (98%) é feita à taxa variável. Num momento em que as Euribor estão negativas - esmagando a prestação mensal paga ao banco - parece contraintuitivo sugerir que se opte por uma taxa fixa, ficando no imediato a pagar mais por mês. Mas é precisamente isso que alguns especialistas recomendam."Neste momento, o melhor negócio que se pode fazer nas finanças pessoais é contratar um crédito à habitação a taxa fixa", afirma David Almas, analista financeiro registado na CMVM e editor do boletim de finanças pessoais Tlim. Nos bancos esta opção começa a ganhar algum peso - não é raro ter imigrantes que compram casa em Portugal (e que vêm de uma cultura de risco zero na dívida da casa) a recorrerem a esta opção, ouviu a SÁBADO de um gestor bancário, que preferiu o anonimato.A ideia principal da taxa fixa é conseguir estabilidade para as suas despesas com o banco. A média da Euribor a 6 meses, o indexante mais comum no passado, pode ter sido de 0,17% nos últimos cinco anos, mas se olharmos mais para trás a realidade é diferente: nos 10 anos antes da crise financeira a média da mesma taxa foi de 3,5% (e em 2008 a Euribor ultrapassou os 5%). Os economistas debatem se as taxas de juro mais baixas vieram para ficar por muito tempo, mas é difícil prever um futuro em que as taxas não subam pelo menos para valores positivos, ainda que mais baixos do que a média passada. Aí, quem tem taxa variável vai ver o orçamento mensal encolher - e quem tem taxa fixa vai ficar exatamente na mesma.A segurança tem um preço: quando contrata a taxa fixa com o banco esta é sempre mais alta do que a variável. É o prémio pela segurança. O ponto, hoje, é que as taxas que servem de referência para os empréstimos a taxa fixa (as swap) nunca estiveram tão baixas. Por outras palavras: se no passado recente uma taxa fixa (que é a soma da swap mais o spread) poderia ficar facilmente acima de 3% ou de 4%, agora há bancos onde consegue (se der uma entrada a partir de 20% para a casa, tiver uma taxa de esforço aceitável, etc.) contratualizar um valor abaixo de 2%. A média da Euribor a 6 meses nos últimos 20 anos ronda 1,9% - ou seja, se o passado der alguma indicação sobre a incerteza do futuro, uma taxa fixa hoje pode ajudar a estabilizar, sem grande custo acrescido, uma das maiores rubricas dos seus gastos, ajudando a planear a sua vida financeira (despesas com filhos, projetos pessoais) no futuro. Serve para quem vai contratar um crédito novo e para quem tenha um crédito a correr (se faltar pouco tempo para amortizar não vale a pena).Há, contudo, aspetos a que tem de dar atenção. O primeiro é o horizonte da taxa. A maior parte dos bancos oferece taxas fixas até 10 anos (ou prazos inferiores), substituindo depois por variável. "É muito mais difícil num período mais curto de tempo fazer com que a taxa fixa compense a diferença para a variável, pelo que será de considerar um período maior", explica Nuno Rico, analista da Deco/Proteste. David Almas concorda e acrescenta: "A taxa a contratar é para todo o empréstimo." Caixa, Bankinter, BPI, Novo Banco, Montepio (até 25 anos) e Unión de Créditos Inmobiliários são exemplos de bancos com opções até 30 anos. "Pode ser preciso insistir nessa solução porque alguns funcionários bancários desaconselham e não a mostram aos clientes", nota David Almas. Uma advertência final: se o seu plano for amortizar mais cedo o crédito, a modalidade de taxa fixa cobra uma comissão de 2,5% (na taxa variável é de 0,5%), o que desaconselha a opção.Amortizar, amortizar, amortizarTal como na opção pela taxa fixa, o leitor pode abordar esta recomendação com um grão de sal inicial - se está a pagar tão pouco agora pelo seu crédito porque tem de ir a correr amortizá-lo? A resposta tem duas partes. Primeira: porque num crédito hipotecário o horizonte temporal é muito longo e durante esses 20 ou 30 anos muita coisa pode acontecer às taxas (spoiler: não vão ficar negativas para sempre). Segunda: porque, se for conservador como a maioria dos aforradores portugueses, o custo do seu crédito é superior ao que está a tirar das suas poupanças. E a poupança pode ser significativa, sobretudo se o esforço de amortização antecipada for feito nos primeiros anos do crédito e se negociar com o banco a manutenção da prestação mensal, em vez de ficar com uma prestação mais baixa. Esta última opção permite-lhe poupar os juros sobre a quantia que amortiza e rouba anos ao empréstimo (poupando também os respetivos juros). Por cada 100 mil euros de crédito com uma taxa nominal de 2% e um prazo de 30 anos, uma amortização extra de 2.000 euros em cada um dos cinco primeiros anos do contrato resultam numa poupança de 2.600 euros em juros se mantiver a prestação mais baixa; se for mantendo a prestação mensal poupa mais de 6 mil euros. Este esforço de 2.000 euros anuais corresponde a 167 euros por mês - um sacrifício que vale claramente a pena (mesmo pagando a comissão fixa de 0,5% cobrada pela banca sobre cada amortização). Seguir esta via só não vale tanto a pena nos casos em que esteja já perto do final do crédito e em que a sua taxa de retorno nas poupanças seja superior à taxa efetiva do seu crédito.A hora para renegociarMais do que nunca, as condições do mercado bancário favorecem a renegociação dos spreads (a margem de lucro que o banco cobra em cima da Euribor), que têm vindo a cair nos últimos anos. Em 2018 o spread médio nos novos empréstimos foi de 1,51 pontos percentuais e este ano já há vários bancos a chegarem à casa de 1%. Ou seja: se no seu contrato o spread foi maior do que 1,3% (há muitos casos assim, contratados durante e logo após a crise) então vale a pena renegociar. A vantagem é significativa. "Negociar no banco onde se tem o crédito é tipicamente menos eficaz e há bancos até que pagam as transferências", diz Rui Cunha Santos, consultor da Doutor Finanças, uma empresa que intermedeia o serviço de negociação entre clientes e bancos (e que cobra comissão ao banco para onde o cliente muda o crédito). Cunha Santos adverte para um risco: não mude de banco só a pensar no spread mais baixo. "As pessoas olham só para o spread, mas há vários custos associados à mudança", avisa. As despesas de manutenção, a panóplia de comissões e, o mais importante, os seguros de vida e multirriscos (também renegociáveis), estão entre esses custos.…e para refinanciar os créditos pessoaisO ambiente atual nas taxas de juro não serve só a renegociação do crédito da casa - é um catalisador para a renegociação das restantes dívidas bancárias. Nos créditos ao consumo e nas dívidas do cartão de crédito as taxas são fixas e a renegociação dos termos assume outro formato: o refinanciamento. A ideia é simplesmente aproveitar a descida dos juros para contrair um crédito pessoal mais barato e amortizar os créditos mais caros. Tem duas vantagens: poupa dinheiro e, caso tenha mais do que uma dívida deste tipo, ajuda a consolidar todas numa só e a organizar melhor as suas finanças pessoais. Rui Cunha Santos dá um exemplo: um cliente pediu um empréstimo de 38 mil euros para pagar as dívidas de vários cartões de crédito e de um descoberto autorizado de 6 mil euros na conta à ordem (a consolidação deixou de fora outro crédito pessoal). Os juros destes créditos absorviam praticamente todo o rendimento mensal (a taxa de esforço era 97%). Ao consolidar, a taxa de juro média ponderada passou de 16% (a taxa típica da dívida dos cartões de crédito) para 8% nos créditos consolidados, libertando metade do rendimento mensal - o encargo mensal (incluindo o crédito não consolidado) desceu de 1.700 euros para 840 euros.O tempo para pedir emprestadoRecomendar a contração de crédito é quase um tabu nos artigos sobre finanças pessoais, mais ainda num País com uma das mais baixas taxas de poupança na Zona Euro (4,5 euros por cada 100 euros de rendimento disponível no primeiro trimestre do ano, segundo o INE) e um rácio alto de dívida das famílias. Esta recomendação para pedir emprestado agora tem várias reservas: é justificada se for para a compra de primeira habitação (porque a família cresceu, porque não quer arrendar, etc.); serve também se for para financiar a sua educação (as linhas de crédito bancárias que têm o Estado como fiador oferecem taxas mais baixas) ou para substituir bens duradouros que sejam precisos, como o carro. Cuidados a ter: a taxa de esforço global (o peso de todas as prestações dos créditos sobre o seu rendimento disponível) não deve ultrapassar um terço do rendimento. E cuidado com os prazos demasiado longos - paga menos hoje, mas acaba por pagar mais em juros no total.Onde espremer algumas décimas sem riscoO investidor português é tendencialmente conservador - aplica o seu dinheiro a prazos curtos e em produtos sem risco. Para esse tipo de perfil não há hoje milagres: o melhor a fazer é procurar as aplicações que, espremidas, dão mais do que o típico depósito a prazo com juro de 0,1%. "Os aforradores muito avessos à volatilidade devem procurar o banco mais generoso nas taxas de juro dos depósitos, desde que não apliquem mais de 100 mil euros por banco, que é o montante garantido por titular pelo Fundo de Garantia de Depósitos", aponta David Almas. O ponto de partida para encontrar as melhores ofertas são os bancos mais pequenos, que têm depósitos promocionais para atrair clientes e dão um pouco mais, explica por sua vez António Ribeiro, analista da Deco/Proteste. Um exemplo é o Invest Choice, do Banco Invest, que para montantes a partir de 2 mil euros propõe para um prazo de um ano uma taxa bruta de 1,1%, cerca de 0,8% em termos líquidos (ou 80 euros por cada 10 mil que deposita). É abaixo da inflação esperada pelo Banco de Portugal em 2020 (1,2%), mas sempre minimiza a perda de poder de compra. Atenção: um depósito destes só compensa se não for pagar mais em comissões bancárias (tipicamente os bancos mais pequenos, online, são os mais brandos nas comissões). Os Certificados de Aforro e do Tesouro são outras alternativas. Os Certificados de Aforro permitem o reforço com pequenas quantias, oferecem um pequeno prémio de permanência (0,5% a partir do segundo ano e 1% a partir do quinto) e, estando indexados à Euribor, podem vir a dar um pouco mais num contexto de subida das taxas. Opções magras? Sim. Mas se estiver perto da reforma (com pouco tempo para recuperar de perdas em investimentos com risco) ou quiser investir o seu fundo de emergência (que deve garantir cerca de 6 meses do seu rendimento mensal) não há melhor do que isto. É o preço da segurança.Cuidado com as alternativas fáceisNuma altura em que os bancos deixaram de pagar pelos depósitos a prazo, o incentivo para subscrever outro tipo de produtos é maior. Mas há erros a evitar. O principal, para o analista da Deco/Proteste António Ribeiro, é "não subscrever produtos que não compreendemos". Um exemplo: os depósitos estruturados que os bancos vendem. Estes são aqueles depósitos que, no folheto, são descritos com o gancho da "diversificação" e de rendimentos superiores. Têm capital garantido (ou seja, não perde o que lá põe), mas o juro não é garantido, estando dependente da evolução de um cabaz de ações, obrigações ou outro tipo de ativo. "Os bancos acenam com taxas potenciais elevadas, mas a probabilidade de se verificarem é baixa", nota David Almas, que analisou as taxas para todos estes depósitos. "Desde 2010, sete em cada 10 depósitos estruturados renderam menos que os depósitos simples", explica. A prudência abrange também as obrigações de empresas. SIC, TAP, Benfica ou Sporting são exemplos de empresas que emitiram recentemente, com sucesso, títulos de dívida com taxas superiores a 4,5%. "Recomendámos a subscrição das obrigações da SIC, mas numa perspetiva de diversificação", aponta António Ribeiro. Por outras palavras: não são uma alternativa total aos depósitos, são um produto com risco de perda de capital (daí terem uma taxa boa). Todas têm um prospeto de leitura recomendada, mas já experimentou ler aquelas dezenas de páginas? Pois.O longo prazo não desapareceuA conjuntura hoje pode ser de juros zero, desenhados para incentivar o consumo e desincentivar a poupança, mas o longo prazo não deixou de existir. "Costumávamos recomendar que as pessoas começassem a poupar para a reforma a partir dos 40 anos, mas começámos a dizer para arrancar com essa poupança o mais cedo possível, nem que seja com pequenas quantias", sublinha António Ribeiro. "Os investidores não se devem distrair com as taxas de juro negativas", concorda David Almas. Uma das regras de ouro das finanças pessoais relaciona tempo com retorno e risco: se estiver longe da reforma tem tempo para recuperar as perdas de um eventual ciclo negativo e, então, pode assumir um pouco mais de risco numa fatia das suas poupanças. Isto significa investir em fundos de ações mundiais ou num PPR que invista em ações e dívida. Na frente dos PPR, os dois analistas citados atrás têm recomendado em anos passados o Alves Ribeiro PPR, que desde o seu arranque, em 2001, rendeu 7,1% ao ano - ou seja, se tivesse começado em 2001 com 1.000 euros e tivesse reforçado no início de cada ano com mais 1.000 euros (uma poupança mensal de 83 euros) teria chegado ao final do ano passado, depois de anos muito bons e de anos com perdas significativas, com 38.250 euros (brutos). Para ajudar a perceber qual o peso que este tipo de produto deve ter nas suas poupanças a Deco/Proteste tem exemplos de carteiras por perfil de investidor (www.deco.proteste/investe). Lembre-se: sem risco não há retorno; e quanto mais cedo se expuser ao risco melhor consegue navegá-lo.Investir fora da caixaSe é curioso sobre formas inovadoras de fazer crescer o seu dinheiro - "e não tem estômago ou prazo suficientemente para investir num fundo de ações mundiais", detalha David Almas - ter uma carteira automática na Raize é uma opção interessante. Trata-se de uma plataforma digital, desenvolvida por portugueses, que funciona essencialmente como um intermediário entre empresas que procuram crédito e investidores individuais. A Raize faz o trabalho de análise e filtragem das empresas que procuram investimento. Há várias formas de investir: pode investir em empresas de forma isolada, pode comprar as posições de outros investidores e pode automatizar o seu investimento (ligando o chamado tracker que, grosso modo, atribui automaticamente a sua poupança aos projetos que vão surgindo). "Calculo que quem ligar o tracker conseguirá uma rentabilidade anual líquida de 4% ou um pouco superior", afirma Almas. O investimento tem risco: as empresas (de pequena e média dimensão) podem deixar de pagar (o malparado é muito baixo e o tracker diversifica o investimento) ou podem atrasar-se nos pagamentos. Os atrasos podem assustar, mas "faz parte da vida das empresas", comenta David Almas - as empresas acabam por regularizar. A Raize, que não cobra comissões, é regulada pelo Banco de Portugal e pela CMVM.A alternativa emocionalInvestir em casas tem sido uma solução alternativa seguida por muitas pessoas nesta conjuntura. É uma modalidade que capta facilmente a imaginação do investidor português que tem mais dinheiro, é tendencialmente mais velho e adora imobiliário: consegue um retorno potencialmente maior do que nos depósitos enquanto constitui um património que irá valorizar ao longo do tempo, passável como herança. Mas há problemas com este raciocínio. O primeiro: o imobiliário é um investimento com risco. Se for um mau investimento, a taxa de juro pode ser negativa (caso as despesas com a casa sejam superiores à receita) e o capital (o valor investido, incluindo os impostos para quem compra) pode sofrer erosão com mudanças significativas de conjuntura ou política monetária. O imobiliário está sujeito às atenções da política fiscal (incluindo no caso de querer deixar como herança) e não é o ativo mais líquido caso queira vender. Por tudo isto - e pelo trabalho que implica, de pesquisa e gestão da propriedade - não é uma alternativa equivalente a opções como depósitos. O segundo: o imobiliário pode ser mais rentável do que um depósito sem risco, mas será mais rentável no longo prazo do que uma opção com risco, como fundos de ações ou um PPR como o Alves Ribeiro atrás mencionado? Uma yield de 5% sobre um investimento imobiliário nos principais centros urbanos do País não será de esnobar - mas a 20 anos, por exemplo, não é necessariamente melhor do que a taxa de retorno de fundos (embora a perceção do risco desses fundos, que podem oscilar muito de valor, possa ser maior para investidores mais conservadores). O terceiro: para comprar bem é preciso conhecer bem o mercado; e para operar bem (em arrendamento fixo ou alojamento local) é preciso trabalho de manutenção e relação com inquilinos e clientes. Esta lista de argumentos não procura desaconselhar o investimento em casas - mas dado o preço de uma casa (e o peso potencial na carteira de poupanças) convém ter bem presentes todos os custos envolvidos para perceber ao certo quanto está a fazer com este investimento. Muitas pessoas poderão descobrir que, no seu caso, a opção não é a mais correta.