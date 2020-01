Foi "um murro no estômago" (Pedro Passos Coelho), uma "decisão sem a mínima justificação" (Cavaco Silva), além de "lamentável e totalmente especulativa (António Mexia) – o establishment político e económico reagiu em tom uníssono de indignação em Julho de 2011 quando a agência de rating Moody's colocou a notação de crédito da República no nível designado na gíria financeira como "lixo". O jornal i até colocou um Galo de Barcelos dentro de um caixote do lixo na capa.Os tempos agora são outros. Depois de várias subidas graduais que levaram a que Portugal saísse do território lixo em 2018, as principais agências de rating continuam a subir a nota, que serve de referência para o mercado sobre a solidez do país enquanto devedor. Hoje é a vez da Moody's, que deverá colocar o rating dois níveis acima de "lixo", igualando as classificações dadas pelas outras grandes empresas de notação, a S&P e a Fitch.Esta expectativa é acompanhada por recomendações de bancos europeus para que os investidores comprem títulos portugueses – uma situação distante da vivida durante o programa da troika, que existiu precisamente porque Portugal perdeu acesso ao mercado de dívida (ou seja: não tinha quem emprestasse dinheiro). O Citigroup é um desses bancos optimistas sobre a dívida portuguesa, aconselhando os investidores a comprarem a emissão a quatro anos.Segundo a agência Bloomberg – numa peça com o sugestivo título "Estas obrigações europeias eram lixo. Agora são douradas para os investidores" – o Citigroup descreve a dívida portuguesa a quatro anos como a sua "transação favorita". Também o Danske Bank, citado pelo Jornal de Negócios, pôs as obrigações portuguesas a 10 anos no seu top10 de melhores transações para 2020.Uma nova subida do rating pela Moody's será mais um pasos para consolidar os ganhos de imagem da dívida portuguesa – e não deverá ser a única, com o mercado a esperar que a tendência de subida do rating continue.Os mercados movem-se por narrativas e a narrativa portuguesa é de uma pequena economia estável que está a crescer moderadamente e vai apresentar este ano o seu primeiro excedente orçamental. A imagem de responsabilidade orçamental do Governo – que em 2015 chegou a assustar o mercado com a sua retórica anti-austeridade, mas que na realidade acabou por bater as metas orçamentais definidas por Bruxelas – é um dos pontos a favor.Esta narrativa acompanha a razão mais profunda para o investimento: num mundo de taxas de juro negativas, em que os investidores varrem o globo à procura de qualquer vestígio de retorno, a dívida portuguesa ainda tem algo para oferecer, com um risco relativamente baixo (apesar de estar ainda perto de 120% do PIB). Nos últimos 18 meses a dívida portuguesa rendeu 10%, segundo a Bloomberg.Na origem de todo este fenómeno, transversal a toda a Europa (a Grécia já voltou ao mercado de dívida), está sobretudo a política monetária do Banco Central Europeu. O programa de compra de activos pelo banco central – uma forma de injectar dinheiro no sistema financeiro e na economia – baixou dramaticamente as taxas de juro.